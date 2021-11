Novembro inicia com alta de 7,2% no preço do diesel

O mês de novembro iniciou com o preço médio nacional do diesel comum e S-10 acima de R$ 5,6 nas bombas, uma alta de 7,4% em relação ao fechamento de outubro, é o que aponta o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O diesel comum registrou alta de 7,4%, em relação a outubro, sendo comercializado a R$ 5,602. Já o diesel S-10 teve alta de 6,9%, vendido a R$ 5,672. Quando a média é comparada com o valor do fechamento de novembro de 2020, o aumento chega a 49%.

A elevação dos preços refletiu em todas as regiões. O diesel comum teve sua alta mais expressiva na região Sul, com 8,22%. Já o S-10 teve seu maior aumento na região Centro-Oeste, com 7,60%. Bem como no mês de outubro, a região Norte vem registrando os preços médios mais elevados, com o diesel comum a R$ 5,802, e o S-10 a R$ 5,878. Já os valores mais baixos por litro foram encontrados na região Sul, com o tipo comum comercializado a R$ 5,202 e o tipo S-10, a R$ 5,250.

O Acre continua no topo do ranking nacional do diesel comum e tipo S-10 mais caros, comercializados a R$ 6,280 e R$ 6,275 respectivamente. Assim como no mês de outubro, o Paraná continua com os menores valores registrados pelos postos, a R$ 5,119 o tipo comum, e R$ 5,177 o S-10. O Distrito Federal registrou o maior aumento no diesel, de 9,63%, passando de R$ 5,274 para 5,782.

“Nenhuma região do Brasil teve redução no preço do diesel, tanto no tipo comum como no S-10, segundo o Índice de Preços Ticket Log. Os preços mais vantajosos foram encontrados na região Sul e Norte do país”, explica Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil