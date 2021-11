HOJE TV: Eduardo Gorio explica seu gosto em ser paparazzi da aviação

Apresentado pela jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (24) contou com a participação de Eduardo Gorio que, além do hobby de assistir pousos e decolagens, o spotter é formado em engenharia da computação e experiente no mundo de desenvolvimento de software.

Segundo ele, a paixão pela aviação vem desde criança. “Tenho fotos desde pequeno em cima das asas na Esquadrilha da Fumaça, que inclusive foi a primeira com quem eu tive contato. Hoje eu carrego comigo um boné da Esquadrilha Fox, lá de Brasília, onde fui fazer uma live e acabei fazendo amigos”, disse.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) define como spotter aquele que tem o hobby de fotografar/filmar diferentes modelos de aeronaves durante pousos, decolagens e estruturas de aeroportos, não somente em Guarulhos, mas em terminais de todo o mundo. No caso da aviação, o termo mais específico é plane spotter.

“Meu irmão é piloto agrícola, então é um sentimento que está mesmo no nosso sangue, não tem explicação para isso. Desde novinhos estivemos em aeroportos com as câmeras. Depois que eu fui conversando com alguns pilotos, percebi que as câmeras trazem benefícios, pois eles dão sempre uma olhada para ver como está a condição do tempo no local”, finalizou Gorio.

