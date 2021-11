HOJE TV: Gerente da Sabesp explica que obra acabará com mau cheiro na região da Ponte Grande

A instalação da Unidade de Recuperação da Qualidade da Água (URQ) na Ponte Grande terá impacto direto no fim do mau cheiro existente na região. “Eu sou de Guarulhos, frequento aquela região e infelizmente a situação é mesmo degradante”, afirmou Valdemir Freitas, gerente regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), entrevistado pelo jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta quarta-feira (24).

Diferentemente de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), a água do córrego a ser tratada na URQ possui uma concentração de impurezas seis vezes menor do que uma ETE, mas que ainda assim causa um mau cheiro característico na região, que será eliminado pela unidade, juntamente com os pernilongos atraídos pelo córrego. A URQ a ser implantada pela Sabesp ainda em 2022 irá retirar até 90% das impurezas da água do córrego, o que, na prática, significa que ela terá condições de preservar vida.

“O equipamento vai dar condições de melhoria no mau cheiro, porque, além de remover as impurezas, também vai evoluir a qualidade da água. Teremos uma água com condições de vida aquática, com oxigênio. Hoje qualquer peixe ou outro ser vivo não sobrevive naquelas condições”, finalizou Freitas.

A obra, de R$ 68,5 milhões, será erguida ao longo de oito meses e prevê a reconstrução da pista de skate que fica ao lado do estádio Arnaldo José Celeste com o dobro do tamanho atual, além da manutenção integral da pista de atletismo e do estádio.

