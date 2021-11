Prefeitura realiza mais de 1,2 mil castrações de cães e gatos apenas em novembro

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos finaliza nesta semana a campanha de castração gratuita de cães e gatos no mês novembro com 1.250 animais atendidos. Deste total, 660 esterilizações foram realizadas pela Prefeitura em machos como forma de impedir a reprodução indesejada e também reduzir os riscos de ocorrência de hérnia perineal, hiperplasia e câncer de próstata.

O aumento do número de machos atendidos em relação ao resto do ano, em que cerca de 500 animais do sexo masculino são esterilizados mensalmente, acontece em referência ao Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a importância da realização do exame de prevenção ao câncer de próstata, como explica a diretora do DPAN, Juliana Kopczynski.

“Muitas pessoas ainda têm receio de castrar seus animais, mas esse procedimento é seguro e muito importante para garantir uma vida mais longa e saudável, como também para evitar a procriação e o abandono. O Novembro Azul é destinado aos homens, mas aproveitamos a campanha para lembrar que doenças como o câncer também podem e devem ser prevenidas entre os pets”.

Novas vagas para castração gratuita serão abertas em 3 de dezembro na página www.dpan.guarulhos.sp.gov.br. Podem ser cadastrados até dois animais por CPF. É necessário ser maior de 18 anos e comprovar residência no município. As cirurgias serão realizadas na sede do DPAN, em Bonsucesso, durante o mês de dezembro. Demais orientações serão enviadas por e-mail aos tutores contemplados.