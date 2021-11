HOJE TV: Professor explica o que muda com a implantação do Novo Ensino Médio

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta segunda-feira (29) contou com a participação de Daniel Bernardo da Silva, que é advogado e professor. Ele explicou sobre as principais alterações do Novo Ensino Médio em São Paulo.

No ano letivo de 2021, a implementação do novo currículo do ensino médio teve início para os mais de 460 mil alunos matriculados no primeiro ano, de acordo com o secretário da Educação, Rossieli Soares. Em 2022, o novo modelo será expandido para 422 mil alunos do segundo ano.

A mudança principal se refere aos horários em aula. “Em 2022 o primeiro ano do ensino médio vai passar a ter 1.000 horas/aula por ano. O foco não vai ser apenas em uma educação de conteúdo, mas principalmente em áreas mais profissionalizantes”, disse o professor.

Outra grande novidade é que, a partir do ano que vem, essas vagas serão ampliadas e os cursos contarão na carga horária dos estudantes como parte do seu itinerário formativo. “Será uma área do conhecimento onde o aluno será bem orientado para profissão futura dele”, finalizou Silva.

