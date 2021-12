Avenida Paulista terá coral e desfile de carros antigos para celebrar 130 anos

As comemorações dos 130 anos da Avenida Paulista começam neste sábado (04), e se estendem até o fim de semana seguinte. A via mais famosa de São Paulo foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891 e desde então se tornou um cartão-postal da capital paulista. Agora, uma série de atividades está sendo preparada para festejar a data.

A Associação Paulista Viva (APV) está organizando junto com a iniciativa privada a programação de aniversário, que terá apresentação de coral, desfile de carros antigos, exposição fotográfica da via e até uma ação de revitalização urbana, entre outras coisas. A Secretaria Municipal de Cultura também terá uma agenda de festejos.

No sábado à tarde, haverá um desfile de carros e ônibus antigos, que ajudarão a contar um pouco da história da avenida, a primeira da cidade a receber asfalto. O evento está cercado de grandes expectativas porque esse tipo de apresentação de veículos de décadas atrás costuma ocorrer em cidades do interior e em momentos específicos. Agora, eles estarão juntos na famosa avenida paulistana em um trajeto de ida e volta por toda sua extensão.

No dia seguinte, domingo, haverá passeio de bicicleta e caminhada, além de uma parceria com a Secretaria de Saúde para verificar a pressão das pessoas, fazer teste de HIV e tirar dúvidas sobre a vacinação. O ponto alto será um abraço simbólico na avenida, marcado para meio-dia. “No horário que toca a sirene da Fundação Cásper Líbero, as pessoas que estiverem na Paulista serão convocadas para fazerem uma grande corrente de mãos, em uma iniciativa tem potencial de entrar no Guinness Book como sendo o maior abraço da história em uma via pública”, explica Lívio Giosa, presidente da APV.

Já no outro fim de semana, parte da programação se repete, mas haverá uma inclusão especial: o Tour Arquitetônico. “Este passeio será feito em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para apresentar a história, o projeto e principais atributos dos edifícios-ícones da Av. Paulista como o Instituto Moreira Salles, Conjunto Nacional, Fiesp, Masp, Sesc, Edifício São Luis, Casa das Rosas, Japan House e Edifício Nações Unidas e do novo empreendimento Cidade Matarazzo”, explica a APV.

Ainda no sábado (11), haverá a abertura da exposição fotográfica na Casa de Cultura Odisseia com o projeto RESPIRA SP, que terá como tema a Paulista. Cerca de 40 fotógrafos, amadores ou profissionais, foram convidados para registrar pontos da famosa avenida. A mostra ficará aberta ao público até 10 de janeiro. E no domingo, 12, um dos destaques será uma agenda especial da Secretaria Municipal de Cultura, com diversas atrações. Segundo o órgão, a programação ainda não está fechada e será divulgada em breve.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA AVENIDA PAULISTA

Sábado, 4 de dezembro

11h30 – Apresentação de canções natalinas pelo Coral AEB – Associação Evangélica Beneficente, com 60 componentes (adultos e crianças), na escadaria da Fundação Cásper Líbero – Edifício Gazeta, sob a regência do Maestro Cremilson dos Santos.

15h – Desfile de carros e ônibus antigos, que vai mostrar os veículos que trazem a memória do século 20. A concentração será na Praça Alexandre de Gusmão e o roteiro será ida e volta pela Avenida Paulista e em toda a sua extensão, com parada final na Al. Casa Branca (entre Al. Jaú e Al. Santos).

Durante todo o dia – Tour Ambiental, em parceria com a Farah Service, vai apresentar as características da flora diferenciada que compõe o Parque Trianon, com a qualificação das árvores e plantas do local. Horários: 8h – 8h45 | 9h15 – 10h | 10h30 – 11h15 | 14h – 14h45 | 15h – 15h45.

Domingo, 5 de dezembro

9h – Passeio de bicicleta e caminhada, que será feito com convidados da APV e por meio de ação com a Governadoria do Distrito 4563 (dos Rotary Clubes de São Paulo).

10h – Apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em frente à Fiesp.

12h – Evento “Abrace a Av. Paulista”, no qual as pessoas serão convidadas a fazerem uma grande corrente por toda extensão da avenida.

Durante todo o dia – Tour Ambiental, em parceria com a Farah Service, vai apresentar as características da flora diferenciada que compõe o Parque Trianon, com a qualificação das árvores e plantas do local. Horários: 8h – 8h45 | 9h15 – 10h | 10h30 – 11h15 | 14h – 14h45 | 15h15 – 16h.

Durante todo dia – Edição especial da Feira de Antiguidades do MASP e uma ação de prevenção e proteção em parceria com a Secretaria de Saúde para medir pressão, fazer teste de HIV e serviço de dúvidas sobre vacinação.

Quarta, 8 de dezembro

11h – Entrega de um quarteirão da Paulista que foi revitalizado. Entre as presenças confirmadas para esta cerimônia estão a do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles.

19h – Sessão especial de cinema no Cine Marquise (Conjunto Nacional) com o filme “Casa Gucci”. Parte da venda dos ingressos será doada para o Instituto Jô Clemente (antiga APAE-SP).

Sábado, 11 de dezembro

Durante todo o dia – Tour Ambiental, em parceria com a Farah Service, vai apresentar as características da flora diferenciada que compõe o Parque Trianon, com a qualificação das árvores e plantas do local. Horários: 8h – 8h45 | 9h15 – 10h | 10h30 – 11h15 | 14h – 14h45 | 15h – 15h45.

Domingo, 12 de dezembro

9h – Passeio de bicicleta e caminhada, que será feito com convidados da APV e por meio de ação com a Governadoria do Distrito 4563 (dos Rotary Clubes de São Paulo).

10h – Apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em frente à Fiesp.

Durante todo o dia – Tour Ambiental, em parceria com a Farah Service, vai apresentar as características da flora diferenciada que compõe o Parque Trianon, com a qualificação das árvores e plantas do local. Horários: 8h – 8h45 | 9h15 – 10h | 10h30 – 11h15 | 14h – 14h45 | 15h15 – 16h.

Durante todo dia – Edição especial da Feira de Antiguidades do MASP e uma ação de prevenção e proteção em parceria com a Secretaria de Saúde para medir pressão, fazer teste de HIV e serviço de dúvidas sobre vacinação.