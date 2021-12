HOJE TV: Economista explica o que é a Taxa Selic e como ela funciona

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta sexta-feira (3) contou com a participação de Rogério Cardoso, economista, que explicou o que é a Taxa Selic e como ela opera na política monetária para controlar a inflação.

Cardoso ressalta que nos últimos dois anos a pandemia deixou algumas fissuras na economia e que ainda existe muita incerteza no momento que estamos vivendo. “A economia estagnou e recuou, pois o país precisa ter também controle dos gastos. No final do ano vamos enfrentar um período de recessão, afinal as incertezas são muito grandes”, acrescentou ele.

A Taxa Selic foi criada em 1979 com o objetivo de controlar a inflação. “Esse índice é necessário pois se baixar muito os juros, o preço das coisas sobe muito, o que acaba gerando uma inflação que precisa ser controlada”, explicou o economista.

A Selic é a taxa básica de juros da economia, o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação e ela influencia todas as taxas de juros do país, como as de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. “Sem muito termo técnico, os juros aumentam para que o preço das coisas não suba”, finalizou Cardoso.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.