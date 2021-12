Veterinária adota os três cães que estavam há mais tempo no abrigo da Prefeitura de Guarulhos

A veterinária Katia Simões Refaxo adotou nesta sexta-feira (3) os três cães que há mais tempo esperavam por um lar no abrigo da Prefeitura de Guarulhos em Bonsucesso. Telo, de 18 anos, Fiorelo (16) e Faro Fino (11) já estão em sua casa no Jardim Bela Vista. Eles esperaram mais de uma década para serem escolhidos.

Faro Fino foi o que mais rapidamente se adaptou. “Ele já se deitou, comeu e dá pra perceber que está muito feliz”, comentou Katia. A veterinária acredita que em pouco tempo os demais já estarão acostumados ao novo lar, pois os cães se adaptam com rapidez.

Telo era o cachorro mais idoso que estava no Departamento de Proteção Animal (DPAN). Apesar das idades e de algumas dificuldades de locomoção, os três estão saudáveis e são muito sociáveis. “É muito gratificante ver a carinha de felicidade deles. Pessoalmente é ainda mais, pois sabemos o quão bonita é a atitude de adotar”, disse Katia. Dois cachorros ficarão na casa dela e o terceiro na de seu irmão Marcelo. A veterinária já tinha outros dois cães e seis gatos.

De um modo geral, as pessoas que visitam o DPAN, ou mesmo as feiras realizadas periodicamente pela cidade, preferem adotar filhotes ou animais ainda jovens. E justamente o fato de nesta sexta não ter sido promovida qualquer feira deixou a equipe do abrigo ainda mais exultante. “É uma sensação de alívio muito grande uma vez que, apesar de todo o carinho que o DPAN dá para os animais, ainda assim eles ficam em baias e a Katia, por ser veterinária, vai dar todo o respaldo que os cães idosos precisam”, afirmou a diretora do DPAN, Juliana Kopczynski.

Para ela é difícil o ser humano lidar com a morte, e os cães idosos estão, por definição, mais próximos dela, o que não os impede de serem ótimos companheiros. “É esse o paradigma que nós do DPAN queremos quebrar”, explicou.

Além de Telo, Fiorelo e Faro Fino, outros dois cães mais velhos foram adotados nesta sexta-feira por uma funcionária do próprio DPAN: Rhiana, de 16 anos, e Cofap, de dez. Eles ainda não deixaram o abrigo, o que farão nos próximos dias enquanto seu novo lar recebe adaptações. Um filhote também foi adotado na manhã de hoje.

Todos os animais do DPAN são castrados, vacinados e microchipados. De segunda a sexta-feira o local recebe interessados em adotar cães e gatos. É necessário agendar a visita por email ([email protected]) ou pelo WhatsApp (11) 96786-5024. Veja alguns dos animais à disposição em www.dpan.guarulhos.sp.gov.br. O abrigo fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso.