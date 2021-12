Eniac lança programa ‘Ensino Médio para Todos’ no aniversário de Guarulhos

O Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior – tem um grande presente para a cidade de Guarulhos, que completa 461 anos nesta quarta-feira (08). Nesta data de celebração para um dos municípios mais importantes do Brasil, a instituição lança o programa “Ensino Médio para Todos”.

O objetivo do projeto é possibilitar que alunos com mais de 18 anos, de Guarulhos e região, concluam gratuitamente seus estudos no Ensino Médio. As aulas são disponibilizadas de maneira híbrida (online e presencial), utilizando a estrutura da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Eniac, além da já reconhecida excelência presente na capacitação técnica e tecnológica da instituição.

De acordo com o mantenedor do Eniac, professor Ruy Guérios, o “Ensino Médio para Todos” consiste em um curso intensivo e prático que garantirá aos alunos a oportunidade de adquirirem competências básicas de matemática, comunicação, ciência e tecnologia. “Além disso, eles poderão se capacitar em empreendedorismo, ou seja, o programa será um caminho para geração de renda e emprego. Não só aos alunos, mas, também, para seus familiares e amigos”, destacou o professor.

Aqueles que já terminaram os dois primeiros anos do ensino médio, conseguirão concluir o Ensino Médio em apenas 6 meses. Os alunos que finalizaram apenas o primeiro ano do Médio podem completar os estudos no Eniac em 12 meses. E, aqueles que apenas fizeram até o ensino fundamental, concluem o curso em 18 meses.

Além das aulas híbridas, o projeto também promoverá atividades práticas, segundo as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado. “É mais uma forma de os participantes entenderem como funciona o mundo corporativo de uma maneira bastante assertiva. Além de toda a base teórica, também vamos realizar uma verdadeira imersão prática com os nossos alunos”, afirmou.

“Entendemos também o quanto é simbólico entregar esse projeto no dia do aniversário de Guarulhos, uma cidade fundamental para a economia paulista e nacional. É uma forma de o Eniac retribuir tudo o que o município nos proporcionou nos mais de 30 anos de trajetória da nossa instituição”, completou o professor.

Para mais informações e inscrições, acesse ESTE SITE.