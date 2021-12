CEU São Domingos é entregue no aniversário da cidade

No dia em que se celebra o aniversário de Guarulhos, nesta quarta-feira (8), os residentes na região do Taboão receberam um grande presente com a inauguração do CEU São Domingos, localizado na estrada do Elenco, 848. Em cerimônia que contou com a participação do prefeito Guti e de diversas autoridades, a 13ª unidade do tipo na cidade foi entregue e proporcionará mais um espaço de interação social e familiar com práticas educativas, esportivas, culturais e de lazer.

Durante o descerramento da fita inaugural, Guti destacou que mais este CEU representa um grande avanço para a região do Taboão em todos os aspectos. “Esta é uma grande conquista para a cidade, pois estamos abrindo mais do que um espaço para a educação. Proporcionamos a oportunidade para a integração da comunidade com esporte, lazer e, principalmente, para a convivência das famílias”, resumiu o prefeito.

Estrutura

O CEU São Domingos foi instalado em um terreno de 8.704,50 m², com área construída de aproximadamente 5.111,00 m². A unidade terá uma escola com 16 salas de aula com capacidade para atender cerca de mil crianças, entre creche, educação infantil e ensino fundamental. O equipamento conta ainda com três salas multiuso, uma sala de dança e outra de lutas, quadra coberta, playground, auditório, Centro de Incentivo à Leitura (CIL) e futuramente ganhará uma pista de skate.

Para o local estão previstas aulas de artesanato, artes visuais, teatro, esportes individuais e coletivos, iniciação esportiva, dança, lutas, ginástica, língua inglesa e espanhola e música para mais de quatro mil munícipes por semana e 450 crianças devidamente matriculadas na rede municipal de educação, por meio do projeto EducaCEU.