Árvore de Natal de 17 metros é nova atração no Bosque Maia

A tradicional árvore de Natal do Bosque Maia já pode ser visitada gratuitamente pelo público todos os dias da semana, das 6h às 22h. Inaugurada pela Prefeitura de Guarulhos no dia 8 de dezembro, data do aniversário de 461 anos da cidade, a estrutura tem 17 metros de altura e está enfeitada por 720 mil microlâmpadas de LED, 60 laços, 2.500 metros de festões e cem strobos (lâmpadas com efeito estroboscópico), com iluminação gerada por uma mesa de 72 canais.

Para montar a árvore e viabilizar toda a estrutura que a acompanha a Prefeitura abriu um chamamento que foi vencido pela Bauducco. Todos os custos relacionados à árvore de Natal deste ano, avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, foram assumidos pela empresa.

A instalação da estrutura no Bosque Maia é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI), com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).