Campinas tem a primeira árvore de Natal digital instalada na Sanasa

A tradição da decoração de Natal do prédio da Sanasa em Campinas nunca esteve tão moderna. A versão 2021/2022 do cenário natalino diante do imponente prédio espelhado está tecnológica! A ornamentação apresenta em duplicata a primeira árvore digital da cidade e um Outdoor de LED que transmite mensagens com extrema resolução, vistas com nitidez à distância por quem passa em frente à sede da Sanasa — Avenida da Saudade, 500.



As árvores de Natal são formadas por dois painéis de LED com 10 metros de altura e 7 metros de largura, além do painel de LED horizontal de 8 metros de largura por 2 metros de altura. Idealizado pela equipe de comunicação da Sanasa e instalado e operado pela GM7, a estrutura trará vinhetas animadas e frases que remontam à renovação, sentimento tão esperado nesta época do ano. O conteúdo é desenvolvido e operado pelo software GM7 Signage e tem atualização remota.



“Estamos muito felizes em entregar para a população de Campinas esse presente de Natal. Um projeto audacioso, do tamanho que nossa cidade merece. Muita tecnologia envolvida e um trabalho de engenharia que foi entregue para a Sanasa para celebrar essa época mágica do ano”, enfatiza Giovanni Maddaloni, CEO do Grupo GM7.



Segundo Maddaloni, o objetivo é encantar as pessoas e veicular a mensagem de Natal de uma forma diferente, com muito visual e intensa qualidade. “É um trabalho importante de equipe e que enche a GM7 de orgulho em fazer parte”, frisa.



“Essa decoração foi pensada para a população de Campinas, que como todo o País, passou dias difíceis nessa pandemia. Esperamos trazer um espírito de renovação e esperança, tão importante neste momento”, ressalta o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Junior.



Ricardo Fernandes, Diretor de Comunicação do Grupo GM7, destaca que a estrutura digital do Grupo GM7 entregue para a Sanasa é inédita em Campinas. “Nossa equipe está muito satisfeita em brindar o Natal com mensagens positivas e de esperança neste momento de retomada, tão necessárias para o ano de 2022 que promete ser muito melhor”, ressalta.



A decoração tecnológica de Natal da Sanasa pode ser visitada gratuitamente no prédio da empresa até 6 de janeiro de 2022 nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira das 18h às 21h; sábado e domingo das 18h às 22h.

Ficha técnica

Árvore de Natal

Resolução: P8 mm

Gabinetes: 38 peças por face

Dimensional: altura 9,60m x largura 6,82m

Total: 35 m2 por face

Painel de LED Outdoor Magia de Natal

Resolução: P5 95 mm

Gabinetes: 32 peças por face

Dimensional: Altura 2m

Total: 16 m2

Sobre o Grupo GM7

Fundado em 2004 pelo empresário Giovanni Maddaloni, o Grupo GM7 é um dos pioneiros em trazer ao Brasil a tecnologia Digital Signage, ferramenta de mídia digital out of home que mais cresce no País e no mundo. A empresa, que evolui no mesmo ritmo da tecnologia, é formada por três divisões especializadas em mídia digital. São elas: Digital Experience, Mídia Digital OOH e Infinity Design.



Referência em criatividade e inovação, o grupo utiliza todo know-how dos profissionais para oferecer aos clientes uma solução completa de Digital Signage. De acordo com Maddaloni, a conexão digital com harmonia entre hardware, software e conteúdo moderniza a comunicação e promove a transformação de ambientes comerciais em Omnichannel – estratégia de conteúdo entre canais que as organizações usam para melhorar a vivência do usuário e conduzir melhores relacionamentos com o público nos pontos de contato.



“Costumo dizer que no mundo de hoje não estamos nem on-line nem off-line, estamos all-line. O espírito do Grupo GM7 vai ao encontro desse propósito: encantar através da solução digital, tão presente no nosso dia a dia. Com soluções inteligentes e assertivas, oferecemos o que há de mais inovador nesse mercado e promovemos experiências personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente”, ressalta o CEO Founder Giovanni Maddaloni.

Serviço

Grupo GM7

Endereço: Av. José de Souza Campos, 753, 15º andar — Cambuí/ Campinas (SP);

Telefone: Campinas (19) 3251-4752/ São Paulo (11) 2626-8227 / Rio de Janeiro (21) 3005-3074;

Site GM7.