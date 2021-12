CCR NovaDutra investe na capacitação de suas equipes operacionais de atendimento para veículos elétricos na via Dutra

O mercado de veículos elétricos no Brasil está em ascensão. Levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), realizado com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), mostra que, de janeiro a novembro deste ano, foram comercializados mais de 30 mil veículos eletrificados, o que representa aumento de 54% do total de novos veículos registrados em 2020.

Essa realidade também se faz presente no atendimento das equipes operacionais na via Dutra. Neste ano, foram seis atendimentos a veículos elétricos na rodovia Presidente Dutra, sendo dois caminhões. A maior parte por problemas mecânicos (5) e apenas um por bateria descarregada. Já no mesmo período do ano passado, foi registrado um atendimento, por pane mecânica.

Devido a esse aumento de atendimentos, a CCR NovaDutra, em parceria com a concessionária JAC Motors, está capacitando os colaboradores das equipes operacionais, com a realização de treinamento, que inclui a parte teórica e prática. “É uma nova tecnologia e tendência mundial. É importante que nossas equipes entendam o funcionamento dessa nova geração de veículos movidos à eletricidade, para que possamos atender os clientes com esse novo perfil de transporte”, explica Virgílio Leocádio, Gerente de Atendimento da CCR NovaDutra.

Nesta terça-feira, 21 de dezembro, às 14h, será realizada capacitação com colaboradores da concessionária e a empresa JAC Motors, fabricante de automóveis, comerciais leves, chassis de ônibus e caminhões, na Sede da CCR NovaDutra, que fica no km 184 da pista sentido Rio de Janeiro, em Santa Isabel (SP).

Abastecimento

Hoje, o cliente que utiliza a rodovia Presidente tem cinco postos de serviços que oferecem pontos de recarga para veículos elétricos. São três no trecho paulista da rodovia e outros dois no trecho fluminense. A autonomia dos veículos movido a eletricidade é de 200 quilômetros.

