Bosque Maia e Orquidário oferecem atividades durante as férias de janeiro

A equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) preparou uma agenda especial de férias com início em 11 de janeiro no Bosque Maia. Com participação livre e aberta a pessoas de todas as idades, as oficinas e trilhas com temas variados acontecem nos período manhã e noite.

Para garantir vaga é necessário fazer inscrição antecipada por telefone (2482-1667 ou 2475-9843) ou pessoalmente no Centro Educação Ambiental do Bosque Maia (final da alameda principal), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Agenda ambiental edição férias – janeiro 2022

Dias 11 e 21 – Trilha das abelhas – 9h – Viveiro Educador (final da alameda principal do bosque)

Aprenda a importância destes animais na reprodução das plantas e aproveite para conhecer abelhas nativas do parque, como a jatai, a iraí e a mamangava.

Dia 13– Oficina – Como fazer um minhocário – 9h – Viveiro Educador

Aprenda a transformar sobras de alimentos em fertilizante orgânico para plantas.

17/01 – Oficina de papel semente – 9h – Viveiro Educador

Aprenda um modo criativo e sustentável de reutilizar papeis no dia a dia.

18/01 – Oficina horta em pequenos espaços – 9h – Viveiro Educador

Aprenda a utilizar pequenos espaços para cultivar plantas que servem de alimento, reaproveitando diversos materiais.

19/01 – Oficina de cultivo básico de orquídeas – 10h – Orquidário (av. Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia)

Aprenda e tire dúvidas sobre como cuidar e cultivar orquídeas.

Dias 19 e 27 – Plantando ar – 10h – Viveiro Educador

Possibilita o contato direto da criança com a rotina de produção de mudas, proporcionando aprendizagem e sensibilizando sobre a importância da arborização das cidades.

Faixa etária – a partir de 4 anos

Dias 20 e 28 – Trilha– No bosque não tem lobo mau – 10h – Viveiro Educador

Caminhada educativa pelas trilhas com coleta de material orgânico: folhas, gravetos, pequenos frutos etc. Com o material coletado na trilha, as crianças desenvolvem a criatividade através de colagens.

Dia 26 – Oficina – Como fazer um terrário – 9h – Viveiro Educador

Venha aprender a fazer um terrário de plantas, reutilizando recipientes de vidro.

Dia 27/01 – Trilha noturna – 19h – Viveiro Educador

À noite tudo é diferente no Bosque Maia. Caminhando pelo parque neste período é possível encontrar habitantes do parque de hábitos noturnos, como corujas, morcegos e gambás,

Dia 31/01 – Oficina – Como fazer uma kokedama – 9h – Viveiro Educador

Venha aprender a fazer um arranjo de plantas em esfera ornamental japonesa feita com musgo, que funciona como uma única planta aérea.