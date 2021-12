Câmara realizará concurso com 274 vagas em 2022

A Câmara Municipal realizará um concurso público para o preenchimento de 274 vagas no próximo ano. A informação consta no balanço das atividades do Legislativo Municipal de 2021 por meio de um relatório de prestação de contas apresentado pela presidência da Câmara.

Em outubro, uma comissão foi criada na Casa para cuidar dos trâmites do processo. Existe a expectativa de que as provas sejam realizadas no primeiro semestre de 2022.

De acordo com Sérgio Luíz Deboni, gestor de planejamento estratégico da administração da Câmara, o projeto encaminhado pelo presidente Martello (PDT) nasceu da necessidade de se atender a uma defasagem de funcionários, causada por vários motivos, além de indicações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. “Assim, o Legislativo se adapta também a situações previstas em lei”, explica Deboni,

Haverá cargos para níveis médio, técnico e superior. “Temos certeza que a cidade vai ganhar com essas novas aquisições, tendo um Legislativo com mão-de-obra mais qualificada e melhor prestação de serviço para a população”, enfatizou o gestor. Por enquanto, o concurso está em fase inicial, com a escolha da empresa organizadora do certame. Nos próximos meses serão divulgadas novas informações, como número de vagas, cargos, faixas salariais e datas dos exames.