Parques Estaduais têm cadeiras de trilha adaptadas para pessoas com deficiência

O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Fundação Florestal, realiza neste sábado (8), às 9h, no Parque Jaraguá, a cerimônia de entrega das cadeiras de trilha adaptadas às Unidades de Preservação do Estado.

Ação, que faz parte do Programa Cidade Acessível, entregará as cadeiras que possibilitam que pessoas com deficiência física e pessoas com dificuldade de locomoção possam participar das trilhas e ter a mesma experiência de outras pessoas.

Além do Parque Estadual do Jaraguá, serão entregues equipamentos aos Parques Estaduais: Serra do Mar; Ilha do Cardoso; Nascentes do Paranapanema; Caverna do Diabo; Prelado; Ilha Bela; Ilha do Cardoso; Campina do Encantado; Furnas do Bom Jesus; Itinguçu; Rio Turvo; Vassununga; Carlos Botelho; Morro do Diabo e Ilha Anchieta.

serviço

Cerimônia de Entrega de Cadeiras de Trilha Adaptadas para Pessoas com Deficiência em Parques Estaduais

Data e Horário: 8 de janeiro (sábado), às 9h

Local: Parque Jaraguá – Auditório Jéssica Nunes Herculano (Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 – Vila Chica Luiza – São Paulo/SP)