Prefeitura promove mutirão de estágios para estudantes do ensino médio no próximo dia 25

No dia 25 de janeiro a Prefeitura de Guarulhos promoverá, das 10h às 16h, o terceiro mutirão do projeto Estagiando, o qual encaminhará jovens estudantes entre 16 e 29 anos que cursem o ensino médio para vagas de estágio remunerado. São oferecidas cem vagas para as áreas de caixa, reposição de estoque, atendimento ao público, setor administrativo de comércio e call center.

Interessados que se enquadram nos perfis acima deverão comparecer com documentos pessoais e currículo impresso à Subsecretaria da Juventude (SJ), localizada à rua Guarulhos, 22, Gopoúva, para obter informações e orientações sobre o que é o estágio e a vivência como estagiário.

No evento os jovens também passarão por uma dinâmica de entrevista e participarão de seleção para as vagas existentes. Os selecionados serão encaminhados à entrevista final na empresa. A iniciativa é da SJ em parceria com a empresa Belottis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.