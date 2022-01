Com 102 praias cercadas pela Mata Atlântica, Ubatuba tem cenários paradisíacos

O verão chegou e milhares de turistas buscam as praias do litoral brasileiro para colocar o bronzeado em dia. Uma das regiões mais procuradas nesta época do ano é o litoral norte de São Paulo, que possui, sem exageros, algumas das mais belas praias do país.

Algumas delas estão situadas em Ubatuba, a 210km de Guarulhos. São nada mais, nada menos, que 102 praias espalhadas ao longo da costa, sendo algumas localizadas em ilhas com cenários cinematográficos! A cidade, inclusive, é muito frequentada por turistas de guarulhenses.

Com sua privilegiada e exuberante mata atlântica como cenário principal, Ubatuba está no foco dos turistas que visitam o badalado município litorâneo durante o ano inteiro. E opções não faltam!

Para quem gosta de praias mais tranquilas, as situadas na região norte, quase divisa com Paraty (RJ), são uma ótima pedida. A maioria delas está cercada pelo verde intenso do Parque Estadual da Serra do Mar. Muitas ainda preservam a cultura tradicional caiçara e até de quilombolas, presentes na praia da Caçandoca.

A praia de Picinguaba, por exemplo, tem pequena faixa de areia, onde há uma comunidade que ainda sobrevive da pesca. Bucólica, é um convite ao descanso, enquanto se observa o vai e vem dos barquinhos de pesca que chegam com peixes fresquinhos, que logo serão degustados pelos turistas nos restaurantes locais de comida caseira.

É da praia de Picinguaba que saem alguns barcos que realizam passeios para algumas ilhas da cidade, entre elas, a Ilha das Couves. Com seu mar calmo, é possível fazer mergulhos com snorkel e se deparar com peixinhos e tartarugas.

Para desfrutar de todos os atrativos naturais que a cidade oferece, diversas agências de turismo e receptivo promovem passeios de lancha para algumas das ilhas mais lindas do país, entre elas, a do Prumirim e das Couves, proporcionando aos turistas experiências inesquecíveis.

Nada como descer do barco, molhar e afundar os pés na areia, deixando as energias negativas para trás e renovando as boas energias do lugar.

Ilha do Prumirim

O lugar é realmente paradisíaco e a areia dura proporciona até mesmo uma caminhada de uma ponta à outra da faixa de areia. Diversos chapéus de sol, localizados em uma pequena vila de pescadores, proporcionam sombras para os dias de sol a pique.

O verde esmeralda da cor do mar salta aos olhos. A praia que circunda a ilha é calma, praticamente não tem ondas e é perfeita para famílias com crianças. O lugar calmo convida à reflexão e ao descanso. A ilha não tem fonte de água potável, mas há um bar de caiçaras por ali. Não esqueça de levar protetor solar, snorkel e muita água.

A Náutika Tour (12 9-7402-0070) tem pacotes nos quais os turistas podem escolher os atrativos a serem visitados. Também é possível optar pelos passeios já ofertados pela empresa, que tem saídas com duração de cinco horas.

O roteiro inclui além da Ilha do Prumirim, também paradas para contemplação, banho de mar e mergulho na Ilha dos Porcos, Ilha das Couves, Ilha Anchieta e Sete Fontes. O valor do passeio é R$ 170,00 por pessoa.

Na ida para algumas das ilhas, a lancha passa por um parcel, que é dividido ao meio por uma fenda. Nesta fenda aparece um pequeno trecho de areia, possivelmente dois passos de extensão, e é tida como a menor praia do Brasil.

Projeto Tamar

Inaugurada em 1991, Ubatuba foi a primeira base instalada pelo Tamar (www.tamar.org.br) em área de alimentação das tartarugas marinhas no litoral brasileiro. É a única no Estado e uma das mais importantes, ao lado de Fernando de Noronha e Praia do Forte.

O Museu do Tamar de Ubatuba recebe, em média, 100 mil pessoas por ano. Conta com uma completa infraestrutura de educação ambiental, informação, lazer, incluindo tanques e aquários, auditório com 30 lugares, espaço para exposições, loja e lanchonete.

O Museu Caiçara é um espaço cultural que resgata e valoriza a rica cultura caiçara, e relembra os hábitos e costumes de uma época que faz parte da formação do povo brasileiro. Através de mais de 200 peças antigas, painéis explicativos, fotos e objetos que fizeram parte da história, o visitante tem a oportunidade de “viajar no tempo” e conhecer um pedacinho da cultura brasileira.

Aquário

A oportunidade de conhecer de perto um pouco do complexo mundo marinho está no Aquário de Ubatuba (www.aquariodeubatuba.com.br). Os visitantes passam por um rigoroso controle de acesso para que os protocolos sanitários sejam seguidos.

Entre seus atrativos estão 12 tanques de água salgada (entre eles um dos maiores tanques marinhos do Brasil, com 80 mil litros), com representantes da fauna local e de outros oceanos.

Entre os peixes da fauna nacional destacam-se coloridos cavalos marinhos e moreias, o tubarão lixa, além de garoupas, baiacus e outros peixes regionalmente conhecidos. Os exemplares exóticos são adquiridos de importadoras legalmente registradas junto ao Ibama, entre eles diversas e multicoloridas espécies típicas de recifes de corais, o peixe leão, o tubarão bambu do Pacífico.

Uma das grandes atrações é o Tanque de Contato que permite o contato entre os visitantes e diversos exemplares de animais marinhos, como pepinos e estrelas do mar, ouriços, lagostas entre outros, sempre com a orientação de monitor especializado.

O Pinguinário é uma atração do Aquário onde o visitante poderá ver de perto os curiosos e fascinantes Pinguins-de-Magalhães e alimentá-los de forma bastante interativa.

Opções gastronômicas para degustar sem peso na consciência

O verão também é deliciosamente aguardado por um motivo bastante peculiar. A nova estação oferece a oportunidade de aproveitar a gastronomia típica caiçara da região. Afinal, quem não gostaria de degustar frutos do mar com os pés enterrados na areia, com vista privilegiada para o mar?

Ubatuba, por exemplo, já está sendo bem procurada por este motivo. Afinal, são 102 praias espalhadas por sua costa, onde estão localizados restaurantes, barzinhos, cervejarias, docerias e pizzarias.

Os frutos do mar, seguramente, são as iguarias mais procuradas da estação. E opções de restaurantes que preparam essas delícias do mar, não faltam. Os camarões, por exemplo, são os queridinhos dos turistas e as vendas tendem a aumentar consideravelmente devido ao crescimento da demanda. Vários restaurantes já estão renovando os estoques para atender aos visitantes.

Tradicional em Ubatuba, O Rei do Camarão (www.restaurantereidocamarao.com.br) é um dos restaurantes mais requisitados quando assunto é…. camarão! Apesar da especialidade pelo crustáceo, o cardápio também traz peixes, carnes, lagostas, paella, frango, massas e sobremesas.

Em um ambiente descontraído e com vista da praia do Itaguá, o prato mais pedido é o Camarão ao Rei. São unidades grandes, empanadas e recheadas com catupiry, acompanhadas por arroz com alho, ervas e fritas. Se a ideia é experimentar camarões, peça como entrada a casquinha feita com o crustáceo (tem de siri também).

Outra opção de entrada, mais refrescante e que tem tudo a ver com a estação, é o ceviche, preparado com 200g de salmão marinado com limão, pimenta calabresa, cebola roxa e coentro. Acompanha batatas laminadas.

A casa tem mais de uma dezena de opções de pratos produzidos com camarões: na moranga, a thermidor, a grega, risoto, moqueca, bobó, com catupiry…

Sabor do Mar

Nome mais genuíno, impossível. No restaurante Sabor do Mar (www.sabordomar.negocio.site), que atende no sistema self-service e funciona em amplo salão com vista para a praia do Itaguá, também tem frutos do mar e até comida japonesa, que tem justamente os peixes como base de preparo.

Na ilha de pratos quentes há ao menos 40 opções variadas. Mas a cada dia, o cardápio é renovado. Às quintas e sábados, os moradores e turistas também podem saborear uma das especializadas da casa, que é o bacalhau.

Apesar do sistema self-service, as opções surpreendem, como a merluza empanada com recheio de camarão e catupiry; o nhoque ao molho calabresa, a farofa de manga, o arroz de soja integral, a banana da terra com toque de mel e o hamburguer artesanal de frango com queijo minas.

Não muito longe dali está o Mah Restaurante e Pizzaria (12-3832-7823), localizado de frente para a praia e ciclovia do bairro Itaguá, que também aposta em frutos do mar. As receitas, no entanto, fogem dos ingredientes tradicionais utilizados em pratos mais conhecidos.

É o caso, por exemplo, da pizza quatro queijos. O gorgonzola, que geralmente é utilizado nesses quatro sabores, é substituído pelo cream cheese. O camarão com catupiry, considerado um prato tradicional de Ubatuba (presente nos cardápios dos restaurantes há ao menos 50 anos), também pode ser encontrado por lá.

Gastronomia acessível

Filé de pescada todo incrementado por cerca de R$ 30,00 e suculenta carne Ancho por cerca de R$ 35,00. É possível comer bem em Ubatuba, com valores acessíveis se considerarmos o início da alta temporada, quando os preços, geralmente, sofrem algum tipo de reajuste.

Esses são os valores, em média, da maioria dos itens do cardápio do Restaurante Beleza Pura (12 99726-7011), localizado no centro. O lema da casa é “democratizar a comida a preços justos”.

Os pratos, idealizados pelo Chef Gilberto Pestana, são bem servidos e têm ótima apresentação, que aguçam ainda mais o paladar. A Pescada Beleza Pura, um dos carros-chefe do cardápio, é preparada com pescada fresca, grelhada na manteiga e regada com um saboroso molho de mostarda agridoce com tomate de cereja e cebola roxa.

Já o Ancho ao Pesto de Ervas também é grelhado na manteiga, ao vinho branco e pesto de ervas. Tudo para deixar os cerca de 200g do steak ainda mais saborosos.

A casa é especializada em comida brasileira, diz o chef, que já passou por badalados restaurantes de São Paulo, Campos do Jordão e Rio de Janeiro e se uniu ao sócio Pedro San Martin para abrir o novo point de Ubatuba.

Comida saudável

O verão também é sinônimo de gastronomia saudável, excelente para garantir uma boa saúde física e mental. Em Ubatuba uma padaria se dedicou a produzir todos os seus produtos de forma integral e vem agradando os frequentadores por conta desta possibilidade de desfrutar diversos itens de uma forma bem saudável.

Primeira padaria integral do Brasil, a Integrale (www.padariaintegrale.com) prioriza a qualidade e o estímulo do comércio bio regional. A casa conta com agricultores orgânicos em sua lista de fornecedores.

A padaria criou seu bistrô, com cardápio focado em proteínas, carboidratos, massas, frangos orgânicos e saladas. Um dos destaques fica para o filé de peixe local na chapa. São postas de peixe fresco do dia, com molho de tomilho, limão e pimenta rosa, acompanhadas por arroz integral multi grãos, feijão carioca, raízes ao forno e tabule de quinoa.

Já o frango orgânico vem em forma de filé, grelhado com raízes ao forno e legumes ao vapor. Há também a opção de sobrecoxa orgânica grelhada sem pele, com arroz cateto integral, feijão carioca, farofa de banana e salada.

Hamburguerias

Os hambúrgueres, queridinhos dos brasileiros, têm representantes de peso em Ubatuba. Afinal, é uma opção rápida e barata para quem tem pressa de aproveitar ao máximo os dias de sol e as noites frescas na cidade.

Na La Orla Burguer & Beer (12 99669-8145), localizada no bairro Itaguá, os hambúrgueres substituem fácil uma refeição, pois são bem generosos no tamanho. São 150g de carne macia e saborosa, cujo blend é de produção própria.

O Burger Portenha, de picanha, ressalta o sabor característico e tradicional da Argentina. É feito com queijo prato, pimentão vermelho confitado, pão com gergelim e molho de chimichurri artesanal com ingredientes exclusivos casa. E ainda acompanha 100g de batata frita.

Já o Burger Siciliana remete aos sabores do Mediterrâneo, com muçarela de búfala e parmesão ralado flambados, tomate cereja confitado, rúcula, azeite, pão brioche e maionese de ervas, com batata frita.

A viagem gastronômica também passa pela França, com o Burger Le Bleu; pelos EUA, com o Burger Jack´s, o Texana e o Americana; e, também, pelo Brasil, com o Carnaval, que remete à diversidade do país. Há também os hambúrgueres que lembram sucessos clássicos do cinema, como Estrela do Norte, Crocodilo Dundee, Chewbacca e Dexter.

Por falar em clássicos, a trilha sonora do La Orla, digamos assim, é dos anos 80, com destaque para o rock/pop, o que atrai um público mais adulto e antenado. Quarentões e cinquentões são habitués por lá.

Para curtir o som, nada melhor que aproveitar os drinques da casa para refrescar as noites quentes de verão. Experimente o CaipFruta La Orla, uma caipirinha de kiwi, maracujá, morango e pimenta rosa. O Blue Margarita, a Cuba Livre, o Mojito e o uísque também são algumas bebidas que integram o cardápio.

Misto de hamburgueria e cervejaria artesanal, a Doca 390 (www.doca390bar.menudino.com) também capricha no blend. Assim como no La Orla, o ambiente também é bastante descontraído, alegre, aconchegante e com música ao vivo, que embalam o clima até altas horas.

No cardápio o destaque fica para o Big Smash, que vem com dois hambúrgueres de 80g, queijo cheddar, molho especial lupulado, alface, cebola e picles. Já o Smash Nervoso é preparado com dois hambúrgueres de 80g, queijo cheddar, molho lupulado, bacon, cebola crispy e pimenta jalapeño.

São muitas opções de hambúrgueres, mas, antes de pedir algum, experimente as porções de entrada: Batata Ondulada Super, Doca Aipim, Batata Rústica e Doca Fish.

A carta de cervejas é bem ampla e tem opções para todos os gostos. De suave a amarga, passando pelas frutadas, de café e até zero.

Hospedagens para todos os gostos e bolsos, de hostels a casas de luxo

Ubatuba possui uma diversificada rede de hospedagens, entre pousadas, hotéis, hostels e casas para temporada, que possuem quartos e apartamentos simples, intermediários, sofisticados e até containeres. Como não há hotéis de alto luxo, a maioria dos meios de hospedagem pratica diárias com valores bem acessíveis.

Um deles, o Ubatuba Palace Hotel (www.ubatubapalace.com.br) o mais tradicional entre os hotéis ubatubenses (inaugurou em 1964), vem se aprimorando e se modernizando.

Um exemplo disso é que grande parte das 63 suítes passou por reformas recentes. Agora, elas contam com uma nova decoração, camas king, bancada para escritório, frigobar e ar climatizado. Algumas das suítes também contam com camas extras.

Em suas áreas comuns, os hóspedes contam com home theater, salão de jogos, sala de leitura, jardim de inverno para fumantes, piscina climatizada, bar de piscina, restaurante, espaço para eventos e casamentos, brinquedoteca e fitness center.

Todos os ambientes são aconchegantes, bem decorados, com iluminação tênue, trazendo uma sensação de bem-estar incrível

Sua localização não poderia ser melhor. Está bem no centro da cidade, a poucos metros da avenida da praia, onde estão localizados os barzinhos, restaurantes, pizzarias, sorveterias, lanchonetes, trailers de lanches e lojinhas de artesanato.

Villa Divina

Uma opção para quem não gosta de se hospedar em hotéis ou pousadas e nem alugar casas de pessoas desconhecidas, são os guest houses, que no Brasil surgiu nos últimos anos oferecendo aos hóspedes a oportunidade de hospedagem com bastante conforto, tranquilidade e, principalmente, segurança.

Em Ubatuba, é o caso da Villa Divina (www.villadivina.com.br), localizada na badalada praia das Toninhas, que adotou esse perfil buscando esse nicho, oferendo hospedagem de casas com menos burocracia.

Às margens do Parque Estadual da Serra do Mar, onde existem os últimos resquícios de Mata Atlântica preservada do país, a Villa Divina possui 12 lindas casas, distribuídas por uma área com verde abundante, bem florida e cercada por diversas árvores nativas.

O ambiente harmonioso é um convite irresistível ao bem-estar, para leitura, relaxing à beira da piscina ou para simplesmente apreciar o vai e vem de uma diversidade de espécies de pássaros que rondam por ali. Aliás, o contato direto com a natureza é um dos diferenciais deste lugar simplesmente mágico.

As casas da Villa Divina comportam confortavelmente, entre sete e nove pessoas, ou seja, é possível hospedar a família inteira, o que resulta em economia, evitando altos custos para hospedagens em hotéis e pousadas. Além disso, é pet friendly.

Cada unidade conta, no andar superior, com duas suítes com ventilador de teto, sendo uma com cama de casal e a outra cama de solteiro e uma bicama. Ambas possuem banheiros privativos individuais.

No andar térreo há outro banheiro, uma sala com ventilador de teto, TV, sofá-cama e uma cozinha totalmente equipada com fogão, geladeira, micro-ondas, cafeteira e todos os utensílios domésticos, como pratos, copos e talheres.

Para os momentos de lazer, na área externa das casas há uma mesa para refeições e churrasqueira privativa. As casas receberam nomes de algumas das mais belas praias de Ubatuba. A área comum do empreendimento conta com duas piscinas, amplo jardim, academia, monitoramento por câmeras de segurança e zeladoria.

Custo x benefício

A 150 metros da belíssima e tranquila praia da Enseada está o Hotel Costa Azul (www.movahoteis.com.br), da rede Mova (com unidades em Poços de Caldas/MG e São Paulo/Capital), que pratica tarifas acessíveis, oferecendo um bom custo x benefício.

Possui 41 Apartamentos, configurados com cama de casal e solteiro, ar climatizado, TV, telefone, frigobar, banheiro e sacada/janela, com capacidade para até quatro pessoas por apartamento. As diárias incluem café da manhã, serviço de quarto e estacionamento.

Para quem preferir ficar no hotel curtindo os dias de folga, poderá aproveitar as piscinas (para adultos e crianças), mesas, espreguiçadeiras, salão de jogos e até pista de skate. Para refrescar nesses dias de intenso calor, nada melhor que pedir drinques refrescantes no bar do hotel.

Outras opções de hospedagem econômica em Ubatuba são o Green Haven Hostel (www.greenhavenhostel.com) e o Green Haaven Residence (www.greenhavenresidence.com). A primeira unidade, há nove anos na cidade, é um lugar ideal para quem quer fugir da rotina.

A casa tem ambiente aconchegante, descontraído e alegre, onde os hóspedes podem socializar e fazer novas amizades. Alguns quartos têm vista para o mar e as generosas portas e janelas envidraçadas possibilitam uma visão mais apurada do Oceano Atlântico. Além disso, a localização do hostel, na praia do Perequê-Açú, possibilita aos hóspedes um passeio pelo centro de Ubatuba a pé.

O Green Haven Hostel tem vários tipos de configuração para hospedagem: quartos coletivos para seis e oito pessoas (mistos e femininos), com sacadas com vista para o mar, ar condicionado, ventiladores de teto e ducha.

Já o quarto coletivo que tem capacidade para até 14 pessoas tem ventiladores de teto, dois banheiros e uma vista de tirar o fôlego. O quarto privativo para duas pessoas fica de frente para o mar, com ar condicionado, TV e ventilador de teto.

Há ainda os bangalôs, para duas pessoas ou grupos de cinco pessoas. As casinhas são equipadas com banheiro e cozinha exclusiva na parte de baixo e o quarto com ar condicionado no andar superior.

Não muito longe dali, na badalada praia do Itaguá, o Green Haaven Residence oferece quartos privativos, portanto, não se trata de pousada. O atendimento é todo on line e não há recepção física.

O lugar é indicado para quem busca sossego e tranquilidade. Coloridíssimos, os quartos são bem aconchegantes e equipados com camas de casal e solteiro, Smart TV, frigobar e ar condicionado.

Mais opções de pousadas para curtir Ubatuba:

San Remo Inn (www.sanremoinn.com.br): Pioneira praia das Toninhas, com mais de 25 anos de experiência, está localizada a 400m da praia e a 5km do centro turístico de Ubatuba. Oferece café da manhã, estacionamento interno, internet wi-fi, piscina, churrasqueira, roupas de cama, banho e praia e grande área arborizada, de onde se pode ouvir o canto dos pássaros.

Villa Piemonte (www.villapiemonte.com.br): Inaugurada em 2012, também localizada a 400m da praia das Toninhas e 5km do centro turístico de Ubatuba, a pousada tem à disposição dos hóspedes café da manhã, estacionamento interno, internet wi-fi, piscina e churrasqueira, roupas de cama, banho e praia. Possui ainda grande espaço gramado e arborizado.

Recanto Monte Carlo (www.recantomontecarlo.com.br): A pousada está situada a 500m da praia das Toninhas e 5km do centro turístico de Ubatuba. Oferece café da manhã (bem saboroso e com vários itens deliciosos), estacionamento interno, internet wi-fi, roupas de cama e banho.