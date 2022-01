Captura de pelúcia vira febre nas férias de verão

Ícone da cultura de muitas infâncias, vira a brincadeira preferida de muitas famílias brasileiras. Antigamente elas eram uma das grandes atrações de fliperamas e parques de diversões, hoje as gruas de capturar pelúcias estão espalhadas por shopping centers, pontos comerciais, gastronômicos e até farmácias de Norte a Sul do Brasil.

“É uma emoção tão grande quando você segura o prêmio nas mãos pela primeira vez!”, diz Mislene Silva, de 35 anos, mãe da Sofia (16) e do Salomão (8). Acompanhados pelo marido Adriano, a família que vive em Cascavel, interior do Ceará, começou a brincar nas máquinas em Novembro do ano passado. De lá pra cá a família já tem mais de 300 pelúcias. Mislene conta que observa outros jogadores, vídeos com dicas no YouTube e que até já fez amizade com os lojistas do Shopping que frequenta em Fortaleza, e eles enviam mensagens avisando que a máquina foi abastecida. “Nosso recorde foi 20 pelúcias em um único dia. Voltamos para casa muito felizes”, conta.

Assim como a família da Mislene, em todas as regiões do Brasil existem centenas de grupos em redes sociais para bate-papo e troca-troca de pelúcias, além de canais no YouTube com dicas e técnicas que mostram que brincar com a grua não é só uma questão de sorte.

Brincadeira vira ação solidária

A pequena Maria Clara tem hoje como uma de suas brincadeiras preferidas capturar pelúcias na máquina instalada no supermercado em que sua mãe trabalha, em Mairinque, interior de São Paulo. A menina, de apenas 6 anos de idade, transformou a brincadeira em ações sociais.

No último Dia das Crianças, mais de 150 pelúcias foram entregues para crianças e jovens que estão em tratamento no Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil – Gpaci, de Sorocaba. A ação solidária para o Dia da Criança foi uma parceria da menina, com a líder do mercado de gruas no Brasil, a BR Machine, que admirados pela iniciativa solidária liderada por uma criança, contribuiu com 100 pelúcias na doação. “É inspirador para nós adultos vermos uma menina de apenas 6 anos de idade, com um coração enorme e preocupada com o próximo. Nós não poderíamos deixar essa corrente de amor simplesmente passar sem fazer nada, então, como tínhamos ainda uma reserva orçamentária destinada para ações sociais, abraçamos a linda atitude da nossa pequena fã, a Maria Clara”, destaca Élcio de Marco, Gestor Administrativo da BR Machine.

“Este tipo de gesto faz com que nossas crianças e adolescente sintam-se amados e queridos por serem lembrados em uma data tão especial e acaba irradiando alegria por todo o hospital, as famílias ficam felizes por verem seus filhos contentes e nós profissionais também por verem as crianças realizadas ao receberem um presente”, comenta a psicóloga do Gpaci, Evelin de Araújo.

Líder nacional tem aprovação do INMETRO

A marca BR Machine é líder nacional no segmento e está presente em todas as regiões do Brasil. “Nossas parcerias comerciais visam, na maioria dos casos, buscar operações de abrangência nacional e proximidade com os nossos clientes. Hoje temos operações nas maiores redes supermercadistas e shopping centers do país”, destaca o Gestor Administrativo, Élcio de Marco.

A marca tem uma legião de fãs, e isso se dá tanto pelo alto índice de premiação e credibilidade, quanto pela qualidade das pelúcias BR Machine. “Cada produto colocado dentro das máquinas recebeu o selo de certificação do INMETRO, ou seja, o cliente que capturar, leva para casa uma pelúcia que, além de bonita, é perfeita e segura para entregar para crianças ou colecionar”, explica de Marco.

A marca é facilmente reconhecida pelas suas máquinas exclusivas, como a Sunshine Crane, que tem uma estrutura similar a uma Kombi azul, veículo muito popular nos anos 60 e 70. O modelo é capaz de operar até sete máquinas de autosserviço simultâneo.

Com a pandemia, a empresa disponibilizou nos equipamentos, comunicados sobre o uso de álcool gel antes de jogar, a utilização da máscara e sobre evitar a aglomeração ao redor na máquina.

Como funciona a captura

O objetivo com os equipamentos de gruas de pelúcias é a diversão do desafio de conseguir capturar uma pelúcia com a garra e fazer com que ela caia no buraco liberador. Nos equipamentos da BR Machine, por exemplo, o cliente tem a opção de inserir cédulas ou moedas para obter os créditos correspondentes ao número de desafios, de maneira prática e segura e sem a necessidade de um funcionário. As máquinas da BR Machine oferecem a mesma possibilidade para todos. A brincadeira premia aqueles que têm maior habilidade e melhor estratégia em controlar a garra e capturar as pelúcias, inexistindo sorte ou azar ou funcionamento aleatório. Estes equipamentos de gruas não se configuram como um equipamento de venda (vending machines).

Em caso de dúvidas no autosserviço, a empresa oferece suporte aos clientes por meio de uma central de atendimento com serviço de whatsapp e 0800 dedicados.

Por trás de toda a magia desta máquina de entretenimento, é preciso ter empresas que se preocupem em oferecer experiências cada vez mais completas e seguras para o seu consumidor. Motivados pela nostalgia ou pela busca de uma nova opção de entretenimento, o cliente só quer ter a certeza de que irá vivenciar uma experiência memorável com muita segurança.

Dicas para capturar pelúcia

Para quem ainda não se aventurou nesta divertida brincadeira, a BR Machine deu 3 dicas para uma experiência positiva no desafio:

1 – Observe outra pessoa jogando para entender o comportamento da máquina: quantos segundos ela disponibiliza a cada jogada e como é o comportamento da garra quando se move.

2 – Observe o posicionamento dos bichinhos e dê preferência para os que estão mais livres.

3 – Pelúcias que estão encostadas no vidro, geralmente são mais difíceis de serem capturadas e as que estão no alto mais fáceis.