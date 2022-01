Conselho Tutelar do Taboão está atendendo apenas em esquema de plantão

A partir desta quarta-feira (12), o atendimento do Conselho Tutelar do Taboão está sendo feito exclusivamente por plantão, através do telefone de plantão 99950-9556. O atendimento presencial nesta unidade está momentaneamente suspenso por conta de um furto, ocorrido durante a madrugada.

As demais unidades seguem com atendimento normalizado, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com plantão de 24 horas todos os dias. Confira:

Conselho Tutelar – Região TABOÃO – PLANTÃO: 99950 9556

Conselho Tutelar- Região CENTRO- PLANTÃO: 99995 3918

Rua: José Moreira da Costa, 31 Jd. Santa Clara – CEP 07114-280

Tel: 2441 2438 / 2441 2437

E-mail: [email protected]

Conselho Tutelar- Região CUMBICA- PLANTÃO: 98740 7963

Rua: Rua Jati, 247, Cumbica – CEP 07180-140

Tel: 2446 3760 / 2412 9062

E-mail: [email protected]

Conselho Tutelar- Região SÃO JOÃO – PLANTÃO: 98740 7966

Rua: Igrejinha,159 , Cidade Serodio – São João – Cep: 07151—350

Tel: 2431-8485 / 2431-9081

Telefone Plantão: 98740-7966

E-mail [email protected]

Conselho Tutelar- Região PIMENTAS- PLANTÃO: 99998 3827

Avebuda. Santana do Mundaú, 74 – Parque Alvorada – CEP 07242-190

Tel: 2496 5466 / 2498 2879

E-mail: [email protected]

Conselho Tutelar – Região BONSUCESSO – PLANTÃO: 97376-6435

Rua Serra Azul, 469. Vila Carmela I.CEP: 07178-530

Tel: 2482 0574

E-mail: [email protected]