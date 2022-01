Internacional Shopping anuncia descontos de até 60%

A Liquida Verão, acontecerá no Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, com descontos disponíveis em quase todos os segmentos do empreendimento. Além disso, haverá a ação “Casquinha Premiada”, onde o cliente poderá ganhar casquinhas do Méqui, entre outros produtos de verão.

Clientes de Guarulhos, Grande São Paulo e arredores, podem se preparar para a campanha Liquida Verão, em que diversos produtos do setor estarão com descontos de até 60%. De 7 a 17 de janeiro é possível levar para casa itens das lojas: Artex, O Boticário, Camicado, Natura, Capodarte e ainda alguns produtos do setor alimentício, como descontos no Divino Fogão e Japastel.

Para garantir os descontos, é necessário ficar por dentro das redes sociais @internacionalshopping, app que está disponível para ios e android e site www.internacionalshopping.com

pois, dentro deste período, também será disponibilizado um cupom relâmpago, com ofertas como: cooler, kit de protetor solar, rasteirinha, óculos de sol e copo especial. Além disso, aos sábados de janeiro – dias 15, 22 e 29 – o Shopping promove a campanha “Casquinha Premiada”, que contará com um carrinho cenográfico de “casquinhas em formato de bexiga” para os clientes estourarem. Nesses balões terá um “vale-casquinha” do Mc Donald’s ou um produto de verão que o cliente ganhará na hora, como um kit de protetor solar, por exemplo.[NMB4]

O Internacional Shopping fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e às margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m 2 de ABL, dois pisos e 379 lojas, entre elas 14 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como Dudalina, John John, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Capodarte, Khelf, Camicado, Hipermercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades. O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o Neo Geo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos e um Posto da Polícia Federal para emissão de Passaporte.