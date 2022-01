Agendamento para vacinação é liberado para maiores de 5 anos com comorbidades e crianças de 11 anos

Às 18 horas desta sexta-feira (14) foi liberado o agendamento para vacinação de crianças entre cinco e 11 anos de idade com comorbidade ou deficiência permanente, bem como para indígenas e quilombolas desta faixa etária, além de crianças com 11 anos sem comorbidades. Com isso, pais ou responsáveis que já realizaram o cadastro no link bit.ly/VacinaGru já podem acessá-lo novamente para agendar a imunização da criança contra a Covid-19.

A vacinação deste público terá início nesta segunda-feira (17) e, devido à quantidade de doses enviadas para a cidade neste momento, ocorrerá em quatro polos espalhados em diferentes pontos de Guarulhos: Ambulatório da Criança, UBS Palmira, UBS Haroldo Veloso e UBS Piratininga. Para receber a vacina, além de apresentar documento original com foto, cartão SUS (se houver), CPF e comprovante de residência, também deve ser apresentada prescrição ou relatório médico (original e cópia) que comprove a comorbidade ou deficiência.

No ato da imunização a criança deve estar acompanhada pelos pais ou responsáveis ou apresentar o Termo de Assentimento assinado, o mesmo já exigido para que jovens entre 12 e 18 anos sejam vacinados. O Termo pode ser baixado no portal após a conclusão do agendamento.

A vacina utilizada para a imunização será a da Pfizer para crianças, a qual contém a tampa do frasco laranja. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre elas. Além disso, vale ressaltar que em nota técnica a ANVISA recomenda que neste momento a vacina Covid-19 não seja administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias.