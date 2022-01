Prefeitura amplia vacinação infantil contra a covid-19 para 31 polos

A partir desta quarta-feira (26), além das seis UBS (Munhoz, São Ricardo, Belvedere, Cabuçu, Cidade Seródio e Jacy) já programadas para abrir o agendamento para a vacinação infantil no link bit.ly/VacinaGru, mais 12 unidades estão disponíveis com vagas a partir de segunda-feira (31). As novas UBS são Cavadas, Flor da Montanha, Jardim Vila Galvão, Recreio São Jorge, Jovaia, Acácio, Santa Paula, Ponte Alta, Fortaleza, Jandaia, Jurema e Cummins.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a ampliação do acesso à vacinação foi possível devido à análise dos agendamentos, reorganização de infraestrutura e de profissionais de saúde. As outras unidades que estão vacinando crianças de 5 a 11 anos por agendamento são Vila Fátima, Paulista, Soberana, Nova Bonsucesso, Soimco, Cumbica I, Palmira, Haroldo Veloso, Piratininga, Ponte Grande, São Rafael e Primavera, além do Ambulatório da Criança, totalizando 31 polos.

Para realizar o agendamento é necessário fazer o cadastro com os dados da criança, inclusive o CPF, não vale o documento dos pais ou responsáveis. Caso a criança não tenha, é preciso comparecer a uma agência dos Correios para solicitar o documento. Até as 9 horas desta quarta-feira (26), 3.275 crianças receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na cidade.