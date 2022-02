Prefeitura conclui pavimentação de ruas nos bairros Ponte Alta e Santa Maria

A Prefeitura de Guarulhos concluiu no sábado (28) a pavimentação da rua Leste C, no Jardim Ponte Alta, e da viela Solidária, no Jardim Santa Maria. No primeiro endereço foram instalados 180 metros de piso intertravado, totalizando 900 m², 360 metros de guias e sarjetas e 10 metros de sistema de drenagem para captação de águas pluviais. Já no segundo logradouro, de 30 metros de extensão, foram pavimentados 120 m². As obras beneficiarão diretamente 92 famílias.

O prefeito Guti acompanhou as entregas nos dois bairros. “Concluímos mais essas pavimentações e agradeço a todos que caminham conosco nesta jornada e nos auxiliam a construir uma Guarulhos melhor todos os dias. A população também nos ajudou e fez acontecer. Desta forma, vamos arrumando nossa cidade para oferecermos uma qualidade de vida muito mais satisfatória às pessoas”, afirmou.

Os moradores também comentaram as melhorias. “Estou muito feliz. A gente pediu e Graças a Deus agora conseguimos”, afirmou a dona de casa Ana Celia, moradora da rua Leste C, assim como sua vizinha, Ana Valéria da Silva, que relatou: “Há mais de dez anos que a gente estava aqui no barro e agora a Prefeitura veio e fez”. Já para a também moradora Carolina Barbosa o tempo de vergonha ficou para trás. “Antes nem podia chamar alguém pra vir aqui, mas agora a rua está linda”, comemorou.

Em ambos os endereços as pavimentações foram realizadas por meio do programa Mãos à Obra, ação da Secretaria de Serviços Públicos que oferece todo o material, projeto, acompanhamento técnico e pode contar com a participação voluntária da população na etapa de assentamento dos blocos intertravados.