Diferente de SP, quem já tem 60 anos ou mais segue com gratuidade no transporte público

Todas as pessoas que já tinham 60 anos ou mais no dia 29 de dezembro de 2021 seguem utilizando o transporte público em Guarulhos sem a necessidade de pagar a passagem, apesar do Estatuto do Idoso, lei federal, determinar que a gratuidade é válida apenas para os maiores de 65 anos. Isso foi possível graças a uma lei aprovada pelos vereadores de Guarulhos em dezembro, que garantiu o direito adquirido de quem já gozava do benefício.

A lei de autoria do Executivo prevê que a gratuidade não é válida mais para quem completar 60 anos a partir de 29 de dezembro. Os vereadores que aprovaram o PL fizeram questão de manter o direito adquirido de quem já gozava do benefício. Mesmo assim, muita gente não entendeu a mudança. Alguns setores da oposição divulgaram que a Prefeitura acabou com o benefício. No entanto, as pessoas com mais de 60 anos, um mês após a lei, seguem utilizando o transporte sem pagar.

Na cidade de São Paulo, a suspensão da gratuidade para esse faixa etária está em vigor já há um ano, desde fevereiro de 2021. Nos ônibus municipais de São Paulo e intermunicipais (EMTU), Metrô e CPTM, só tem isenção quem já tem 65 anos ou mais, conforme determina o Estatuto do Idoso.