Shopping Bonsucesso oferece promoções em materiais para Volta às Aulas

Com o fim das férias se aproximando, quem busca garantir o material escolar dos pequenos com muito mais praticidade, as diversas opções de lojas do segmento no Shopping Bonsucesso são ideais. Assim, os clientes podem aproveitar para fazer a tradicional pesquisa de preços em um único local, facilitando o processo.

Para aproveitar o período, diversas lojas estão com promoções imperdíveis que podem ser conferidas nas redes sociais do Shopping e também na Vitrine Virtual, como:

Lojas Mel: Materiais escolares a partir de R?0,49

Pontal: Tênis confortáveis a partir de R?49,99

Le Postiche: Lancheiras e mochilas de personagens variados a partir de R?59,99

As lojas contam com diversas opções de materiais e as promoções são válidas até 13/02 ou enquanto durarem os estoques.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h, segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina.

Contato: (11) 2489-9690

Site



General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando 293,2 mil m² de ABL (área bruta locável) de 15 empreendimentos: Parque Shopping Barueri, Cascavel J.L. Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. O grupo é reconhecido pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.