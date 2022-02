Burnout fazendário

Há 5 meses, um funcionário da secretaria de Fazenda “peitava”, magistralmente (diga-se de passagem), vários vereadores que se dirigiram à pasta, a fim de questionar a paralização de cerca de 40 mil processos, que estariam gerando um desfalque gigantesco aos cofres públicos. Diferente do que se possa imaginar, o famoso “sabe com quem está falando” partiu do servidor e não dos nobres edis que, inconformados, fizeram… nada. Mas, a vida é uma caixinha de surpresas e agora, o funcionário se encontra afastado por Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. Seria interessante que os vereadores checassem os motivos dessa repentina estafa que, aliás, parece ter contaminado um amigo de trabalho do rapaz.

Audiência Pública

Na próxima terça-feira (8), às 11 horas, na Câmara de Guarulhos, acontecerá a primeira Audiência Pública do ano, com a exposição das ações e resultados do terceiro quadrimestre da Secretaria da Fazenda. Haverá transmissão ao vivo da Audiência pela TV Câmara, canal 7 da NET/Claro, e pelas redes sociais do Legislativo. A participação dos munícipes, com perguntas, acontecerá através do e-mail: [email protected]. Os questionamentos deverão ser acompanhados de identificação dos participantes e serão repassados ao secretário Ibrahim El Kadi.

Semana passada, uma cena interessante chamou a atenção deste colunista. Uma senhora de meia idade, com uniforme da empresa Sustentare, fazia a varrição das sarjetas da Praça do Ipê, região central da cidade. Nada anormal, não fosse uma segunda senhora, um pouco mais jovem, fazendo vídeos, fotos e a fiscalização do serviço realizado. Perguntei sobre a limpeza da praça, além das sarjetas, e fui informado por ela que seria responsabilidade de uma outra equipe, que viria em outra oportunidade. Não acreditei. Mas é verdade. E é sobre isso… e tá tudo bem?

No batente

Encerrado o recesso legislativo, anteontem, o presidente da Câmara, vereador Fausto Miguel Martello, marcou a primeira sessão extraordinária do ano, com uma pauta contendo 166 itens, para esta sexta-feira (4). Após a divulgação positiva, de um aumento de 80% na produtividade da Casa, vereadores esperam muito trabalho pela frente.