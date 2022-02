Guarulhos libera vacinação infantil contra covid-19 sem agendamento neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos abrirá todos os 31 polos de vacinação infantil contra a covid-19 neste sábado (5), das 8h às 16h, no chamado Dia D, com 400 doses disponíveis em cada unidade. Nesta data, a vacinação de crianças de cinco a 11 anos ocorrerá de forma espontânea, sem a necessidade de agendamento para facilitar o acesso à vacina.

As UBS polo são Flor da Montanha, São Ricardo, Vila Fátima, Cavadas, Munhoz, Ponte Grande, São Rafael, Jardim Vila Galvão, Palmira, Paulista, Recreio São Jorge, Cabuçu, Acácio, Belvedere, Primavera, Jovaia, Fortaleza, Seródio, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Soberana, Ponte Alta, Santa Paula, Jacy, Cummins, Soimco, Parque Jandaia, Piratininga, Cumbica I e Jurema. O endereço das unidades está disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

A Secretaria de Saúde esclarece que crianças de cinco anos, bem como aquelas com imunossupressão, devem ser vacinadas no Ambulatório da Criança, localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro. No ato da imunização é necessário apresentar documento original com foto, cartão SUS (se houver), CPF e comprovante de residência em Guarulhos.

Adolescentes e adultos também podem aproveitar para completar o esquema vacinal contra a covid-19, já que a cidade registra 70.388 mil faltosos da segunda dose e 377.282 da terceira. Até as 9h desta quarta-feira (2) a Prefeitura aplicou 2.513.115 doses contra a covid-19, incluindo as 14.135 administradas em crianças de cinco a 11 anos.