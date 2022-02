Guti entrega 4 UCCGs; unidades não funcionam como centro de testagem

O prefeito Guti terminou de entregar nesta quarta-feira as quatro Unidades de Combate a Covid-19 e Gripe (UCCGs), instaladas em diferentes pontos de Guarulhos para atender a população que apresente sintomas gripais. Apesar de contar com testes para detectar o novo coronavírus, as unidades não funcionam como centro de testagem. Os pacientes passam por atendimento e só realizam os exames caso haja indicação médica, já que há falta de testes no mercado, não só no município, mas em todo o país.

As UCCGs funcionam junto a UPA São João, no Jardim São João, ao lado do PA Dona Luiza, na região dos Pimentas, na UBS Cecap e na UBS Cidade Martins, na região do Taboão. “Criamos esse novo atendimento para garantir um melhor acesso d população, junto a unidades de saúde, mas em outro espaço justamente para evitar a contaminação de outros pacientes”, explicou o prefeito Guti, durante visita à UCCG da Cidade Martins.

Com 12 profissionais de saúde em cada unidade (médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), além de uma equipe de apoio formada por recepcionistas, administrador e auxiliar de limpeza, as unidades funcionam de segunda a segunda-feira, das 7h às 19h.

As unidades têm a função de dar apoio aos casos mais leves de síndrome respiratória (covid-19 e H3N2). No local, por indicação médica, são realizados testes para detectar se o paciente é portador do coronavírus. No entanto, muitas pessoas estão procurando os locais, até indicados por médicos particulares e convênios para realizar testes. Mas não é essa a função. “As UCCGs não são um centro de testagem, mas sim de diagnóstico para os sintomas mais leves. Cabe somente ao médico a decisão de indicar o teste para o paciente”, explicou Ricardo Rui, secretário municipal de Saúde.

A ideia central, além de diagnosticar os casos leves de síndromes respiratórias, é fazer com que as UBS retomem os agendamentos das consultas de outras especialidades e também funcionem como apoio para as UCCGs.