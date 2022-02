Zoo de Guarulhos anuncia o nascimento de mico-leão-preto, espécie em alto risco de extinção

O Zoológico de Guarulhos anunciou no início da noite desta quarta-feira (9) o nascimento de um mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), um dos primatas mais ameaçados de extinção no mundo e umas das quatro espécies de mico-leão existentes no Brasil. O filhote nasceu em 26 de janeiro pesando 60 gramas.

O sucesso na reprodução da espécie-símbolo do Estado de São Paulo está sendo bastante comemorado por toda a equipe do parque, que participa do Programa Internacional de Manejo Ex-situ da espécie. “Tivemos grande êxito. Recebemos o casal adulto em setembro do ano passado e, como a gestação do mico-leão-preto é de quatro meses, podemos considerar que a fecundação ocorreu logo após a junção dos animais, considerando o período de quarentena”, explica Claudia Igayara, médica veterinária e responsável técnica pelo Zoo de Guarulhos.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), em todo o mundo existem apenas 61 micos-leões-pretos em cativeiro e cerca de 1,5 mil em seu habitat natural, que se restringe à Mata Atlântica do interior do Estado de São Paulo, especialmente a porção oeste. “O manejo ex-situ cooperativo é uma importante ferramenta para a conservação da espécie. O Zoológico de Guarulhos reafirma, assim, seu compromisso com a conservação da biodiversidade”, afirma a diretora Fernanda Magalhães.

Visitação

Com alguma persistência, os visitantes do parque já podem conhecer o novo morador. É necessária bastante atenção para notar o pequenino agarrado nas costas da fêmea ou na do macho, que compartilha os cuidados da cria. O destino do filhote será definido de acordo com o programa de manejo que integra o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-de-coleira, desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França, e está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30. Entrada e estacionamento gratuitos. O uso de máscara e o distanciamento social são obrigatórios.

Acompanhe a rotina no parque no Facebook (@zoologico.guarulhos) e no Instagram (@zooguarulhos).