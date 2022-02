Ecopontos receberam 59 mil toneladas de entulho e outros resíduos em 2021

Os 23 ecopontos de Guarulhos receberam 59 mil toneladas de resíduos, como entulho, madeira, metal, plástico, vidro e terra, durante o ano de 2021. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Serviços Públicos (SSP), pasta da Prefeitura de Guarulhos responsável pela gestão de resíduos sólidos no município. O volume é 4 mil toneladas superior ao registrado em 2020, quando 55 mil toneladas de resíduos foram entregues.

Ainda de acordo com a SSP, 34 mil toneladas (58% do total recebido) foram compostas por entulho. O material foi enviado à Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, no Cabuçu, para transformação em agregado utilizado em pavimentação de vias, edificações e fabricação de elementos pré-moldados. Restos de madeira somaram 10 mil toneladas, seguidos por sobras de terra (2,1 mil toneladas) e de gesso (1,9 mil toneladas). Todos os resíduos, assim como os 11,5 mil pneus e as 307 toneladas de plástico, papelão e outros itens recicláveis tiveram destinação ambiental correta.

Diante do resultado, o secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, destacou o impacto positivo dos Ecopontos. “Os números mostram que este é um serviço fundamental, quem vem conquistando cada vez mais a adesão dos guarulhenses. Seria um transtorno enorme remover essa quantidade de resíduos caso fossem parar nas ruas de nossa cidade. Cada vez mais as pessoas estão conscientes da importância de destinar corretamente seus inservíveis, o que é muito positivo para a limpeza da cidade, a economia de recursos e a preservação do meio ambiente”, afirma o gestor.

Ecoponto

O Ecoponto (antigo Ponto de Entrega Voluntária – PEV) é um local preparado para receber entulho, móveis velhos, podas de jardim, plásticos, gesso, vidro, entre outros materiais recicláveis. Após a triagem o material é destinado corretamente, o que evita o envio de milhares de toneladas de resíduos anualmente ao aterro sanitário e ainda promove seu reaproveitamento.

Cada pessoa pode descartar gratuitamente no Ecoponto mais próximo até 1 m³ de entulho (50 sacos de 20 litros) por dia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30. Para saber os endereços dos 23 ecopontos de Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto. Mais informações pelo telefone 2468-7206.