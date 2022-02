Marketing digital vem se mostrando como a profissão do futuro com crescentes oportunidades

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta sexta-feira (11) contou com a participação de Diego Perez, CEO da Marketing Central, programador pleno e especialista em Google Ads, e Samuel Teodoro, SEO e desenvolvedor web, que explicaram sobre o crescimento do marketing digital, surgido em 1990, mas que tem ganhado força nos últimos tempos, principalmente após a pandemia.

A internet, sem dúvidas, mudou a forma como a sociedade e as empresas se relacionam com o público consumidor. É praticamente impossível acessar as redes sociais ou qualquer plataforma online e não se deparar com um anúncio ou publicidade de algum produto.

De acordo com Teodoro, antigamente as pessoas que queriam ter acesso a algum tipo de informação precisavam ligar na TV aberta para assistir aos jornais que existiam ou ir até uma banca para comprar um jornal e a internet trouxe a facilidade das próprias pessoas colocarem as informações nela. “Depois isso foi evoluindo com a criação de blogs, que foi algo que explodiu. Muitas pessoas criaram e hoje existem muitos blogs famosos que vieram dessa época. Isso abriu um leque como forma de se ter mais informações, para não ficar algo monopolizado, que era só na televisão e no jornal. Com isso veio a evolução com os canais de streamings e o próprio YouTube, que hoje em dia acaba monetizando as pessoas que alcançam os requisitos que eles pedem de visualização e de tempo de hora. A expansão disso se deu através do momento em que as pessoas entenderam que a internet poderia ser algo rentável também”, afirmou ele.

O SEO explicou também que hoje existem empresários que são milionários só através da internet. “A questão do marketing vem crescendo porque é onde as pessoas encontraram maneiras de ter um sustento. São essas as pessoas que fazem o marketing digital, que criam infoprodutos para vender na internet”, ressaltou Teodoro.

Assim como o marketing tradicional, o digital tem o objetivo de comunicar, promover e divulgar produtos e serviços, mas a diferença é o uso das plataformas no meio online e outras ferramentas digitais. Um outro diferencial do marketing é a aplicação de técnicas variadas que podem ser usadas para atingir o público desejado. Elas demandam diferentes profissionais que as dominem, fazendo com que o marketing digital seja considerado a profissão do futuro.

Segundo Perez, com relação ao marketing digital, primeiro é preciso entender e diferenciar o que é o Google das outras mídias: o Google é a plataforma para aquela pessoa que entra sabendo o que quer, então ela já tem interesse em comprar o produto que você está anunciando. “A pessoa está interessada, o primeiro anúncio que achar entre os três primeiros, vai clicar. Aí é onde entra o site, eu costumo dizer que fazer site todo mundo faz hoje em dia, mas o que temos em nossa agência é um site performático. Além de tudo, nosso site precisa conversar com o Google também. A gente traqueia todos os botões de ações, formulários, nós determinamos o que queremos que a pessoa faça no site. Nós temos um sistema que grava até a tela do usuário para vermos como é o comportamento dele dentro do nosso site: se ele desce a página, quanto tempo permanece nela e qual foi o maior ponto de visão dele no site. A partir disso, fazemos a tomada de decisão. Muitas pessoas anunciam com um site não tão bom, acabam não convertendo e aí falam mal da ferramenta. ‘Ah, o Google não dá resultado’, mas não é assim. Comparado com antigamente, aquele site padrão funcionava. Hoje não mais, se você não tiver um site muito bem adequado, você realmente não vai ter resultado”, finalizou o CEO.

