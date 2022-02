Evolução Patrimonial

A Promotoria de Justiça encaminhou à Câmara Municipal, pedido de cópia da remuneração dos vereadores Sérgio Magnum e Prof. Jesus Roque de Freitas, no período de 2016 a 2020. O processo investiga a evolução patrimonial de ambos vereadores. Magnum saiu de R$ 78 mil para R$ 708 mil, no período investigado. Já Jesus, hoje vice-prefeito, saltou de R$ 81 mil, em 2016, para R$ 807 mil em 2020, ou 855% e 920%, respectivamente. Embora ambos garantam estar tudo dentro da legalidade, o MP achou melhor dar seguimento na ação. Aliás, só para registro, em 2016, este jornal publicou matéria sobre a dobrada patrimonial de 9 vereadores petistas em apenas 4 anos, mas nada aconteceu.

Limpeza Pública

Embora ainda esteja longe do ideal, a limpeza urbana, agora sob responsabilidade privada, tem mostrado inovação e tendência de melhor utilização dos recursos humanos que, literalmente, põem a mão na massa. Na imagem abaixo, duas realidades flagradas no mesmo dia e local: a do passado, ainda presa ao funcionalismo público, com armação de tendas e um dia inteiro para realizar tarefa de horas, e a do presente, que conta até com sistema GPS instalado nos carrinhos e que monitora o percurso dos trabalhadores. Pra se ter uma ideia, dos 800 funcionários da Proguaru que foram chamados por essas empresas para permanecer no trabalho, apenas 300 toparam.

Mendigagem de Páscoa

Só para ficar bem claro, texto de coluna não é texto de matéria. Coluna, mesmo tendo como base uma realidade, tem liberdade de ser sarcástica, bem ou mal humorada, debochada, séria, enfim, fica ao sabor de quem a escreve. Dito isto, este colunista tem por opinião que a compra de ovos de Páscoa, realizada através da Secretaria de Educação, tem sido, mesquinhamente, alvo de ataques por parte da mídia local e até nacional. Os de fora ainda são bem piores, pois misturam assuntos diversos para legitimar suas duras críticas. O Brasil inteiro é um ralo sem fim do dinheiro público. Muito se gasta sem dó e sem sentido. Sim, isso é uma dura realidade. Mas, entrando no terceiro ano de pandemia, com isolamentos e perda de renda da população, criticar o ato de promover um sorriso e um sentimento de acolhimento para uma criança que só terá um ovo de vinte e poucos reais nas mãos, por conta dessa ação, é muita covardia.