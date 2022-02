CEU Vila São Rafael promove campanha de doação de sangue na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (28), das 9h às 15h, o Hemocentro São Lucas, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, promove uma campanha de doação de sangue no CEU Vila São Rafael, na rua Lázaro Pereira, 330, Itapegica. A ação é aberta à comunidade e tem como compromisso promover a doação de sangue para sensibilizar os cidadãos sobre a importância do ato regular de doar sangue, que pode salvar vidas.

Os voluntários precisam ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 52 kg e ser saudáveis. Menores de 18 anos só podem doar acompanhados dos responsáveis legais. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos apenas poderão doar se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto original e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

O intervalo mínimo para realizar a doação de sangue é a cada dois meses para os homens e três meses para as mulheres. Em relação a pessoas infectadas pela covid-19, é necessário aguardar dez dias após a alta médica.

A campanha de doação de sangue se estenderá para os demais CEUs de Guarulhos nas próximas semanas. As unidades serão vistoriadas e aprovadas com antecedência por profissionais técnicos do hemocentro, que vai até o local com os equipamentos, mobiliários, materiais e lanches necessários para realizar a ação.

Para evitar aglomeração é necessário realizar o agendamento. Reserve um horário pelo link https://www.sympla.com.br/evento/campanha-de-doacao-de-sangue-ceu-vila-sao-rafael/1491039.