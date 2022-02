Polícia Militar detém dois indivíduos após roubo a estabelecimento comercial no Inocoop

Nesta segunda-feira (21), por volta das 5h da manhã, policiais militares do 31º BPM/M detiveram dois infratores que realizaram roubo a estabelecimento comercial na região do Inocoop em Guarulhos.

Os policiais militares foram acionados pelo Copom que informou a ocorrência de um roubo a estabelecimento comercial na rua Senador Teotônio Vilela, no Inocoop.

Os militares deslocaram até o local informado onde entraram em contato com as vítimas da ação criminosa que repassaram as características dos infratores, os policiais conseguiram também as características do veículo utilizado por eles.

De posse destas informações os militares passaram a patrulhar a região na tentativa de localizar os infratores e o veículo utilizado, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira os policiais obtiveram êxito em abordar o veículo com os dois infratores em seu interior, durante a busca pessoal e veicular foram localizadas as mercadorias furtadas e o celular de uma das vítimas, durante a entrevista policial os indivíduos confessaram a prática do crime e informaram aos militares a localização do armamento utilizado na ação, um revólver calibre 38 e diversas munições foram localizadas no local indicado.

Os infratores foram reconhecidos pelas vítimas e a ocorrência foi apresentada no 7º Distrito Policial de Guarulhos, onde os indiciados permanecerão encarcerados a disposição da Justiça.