Homem é preso pela GCM após roubar celulares em ponto de ônibus no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na manhã de domingo (20) por roubar duas mulheres em um ponto de ônibus na avenida Salgado Filho, no Centro. Elas foram abordadas e ameaçadas com um objeto cortante por um indivíduo que levou dois celulares e fugiu. Os guardas, que realizavam patrulhamento preventivo pela região, depararam com a fuga do suspeito e o imobilizaram.

O acusado, a vítima e uma testemunha foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão colheu os depoimentos e determinou a prisão em flagrante por roubo. Os celulares foram devolvidos às donas e o homem ficou à disposição da Justiça.