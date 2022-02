Curso de fabricação de ovos de chocolate e bombons abre novas inscrições

Devido ao sucesso do curso de fabricação de ovos de chocolate e bombons, a Prefeitura de Guarulhos abriu mais duas turmas, cujas inscrições devem ser feitas até 3 de março. São 32 vagas, divididas entre os períodos manhã e tarde, e os interessados devem ligar para 2475-9728 / 2475-9715 / 2475-9706 / 2475-9724.

O curso tem por objetivo desenvolver competências relativas ao processo de confecção de ovos de páscoa e bombons, o planejamento da quantidade de matérias-primas e do produto final, a utilização de equipamentos e utensílios e o controle do processo de produção, considerando aspectos de qualidade e normas de higiene e segurança do trabalho.

As aulas acontecerão presencialmente do dia 14 a 22 de março no Senai Paraventi (avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601). Para o período da manhã, as aulas serão das 8h às 12h e, para o período da tarde, das 14h às 18h.