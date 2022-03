Sessões Presenciais

A Câmara de Guarulhos, que tem realizado suas sessões por videoconferência desde sua mudança para a nova sede, na Vila Augusta, pretende restabelecer a normalidade dos trabalhos, a partir do próximo dia 8 de março. A decisão teria como base o levantamento realizado pela Câmara Temática, que constatou a regressão dos índices da pandemia no município. Segundo Devanildo Damião, responsável pelo departamento, os dados da pesquisa também indicam a possibilidade de que os funcionários, que estão em regime de revezamento, retornem ao trabalho presencial em sua totalidade. Resta agora saber se a produtividade da Casa será mantida, afinal, com as sessões remotas, estavam descartadas as conversas paralelas e movimentações corpo a corpo dos vereadores. Aguardemos.

E os dados?

Com o sumiço de todo o acervo da Câmara guarulhense, ocorrido na saída do vereador Jesus Roque de Freitas da presidência da Casa, as dificuldades em realizar pesquisas, anteriores à 2018, ainda persistem. Mesmo com o trabalho de recuperação das informações sendo uma das prioridades dos funcionários, a quantidade de documentos é muito grande e ainda demandará um tempo para que todo o acervo seja restabelecido. Enquanto isso, meio que adormece a Sindicância que apura as razões pelas quais o sistema foi zerado e todas as informações perdidas. Até o momento, ninguém foi responsabilizado.

Trabalho

A Secretaria do Trabalho é, certamente, a pasta que menos causa danos para seu gestor. Não fica exposta às reclamações da população e nem é assediada pelos vereadores. Na verdade, tudo que a pasta faz é benéfico, como emissão de carteiras de trabalho, oferta de vagas de trabalho e cursos. E o atual secretário, Toninho Magalhães, tem se mostrado feliz no quesito de formação e aprimoramento profissional. Uma quantidade absurda de cursos tem sido oferecida nas mais diversas áreas, de trabalhos manuais à tecnologia de ponta. Vale à pena conferir a página da secretaria no site da prefeitura.

Água no chopp

A guerra travada entre Inspetores Fiscais e Cadastradores, que persiste na Secretaria da Fazenda, está mais longe de acabar. Uma decisão do Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, em Ação Popular, suspendeu a convocação dos candidatos aprovados no último concurso para Inspetor Fiscal, que era a possível saída para ordenar o setor. Até o julgamento final da Ação, tudo ficará na mesma.