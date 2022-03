GCM atende 122 chamados de perturbação de sossego público no carnaval

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos reforçou o patrulhamento preventivo e o atendimento às denúncias sobre perturbação de sossego público e aglomerações durante o fim de semana prolongado de carnaval, entre sexta (25) e quarta-feira (2). Foram atendidas 122 reclamações referentes a eventos que desrespeitaram os limites de intensidade sonora ou as determinações do decreto 38.788, que proibiu a realização de festas no período carnavalesco a fim de evitar a disseminação do coronavírus.

No período, os bairros mais apontados nas reclamações foram Pimentas, Jardim São João, Cidade Soberana, Cocaia, Centro, Jardim Bela Vista e Jardim Bom Clima, com festividades que reuniram mais de 200 pessoas. Ao todo, 50 casos foram solucionados pessoalmente pelos agentes e os demais por telefone, mediante orientações aos reclamantes.

Para denunciar perturbação de sossego público o cidadão deve entrar em contato com a GCM por meio da Central de Atendimento, que opera 24 horas por dia pelo telefone 153.