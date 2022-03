Guarulhos é contemplado no programa estadual Prospera Família

Os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano foram contemplados na nova edição d oprograma estadual Prospera Família – 2022. O lançamento aconteceu hoje, em São Paulo, com a presença do governador João Doria, da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e de representantes da Câmara Técnica de Assistência Social do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Itaquaquecetuba e Poá já são atendidos desde o ano passado.

O programa tem como objetivo promover a autonomia e mobilidade social de famílias monoparentais (mães e pais solo), que vivem em situação de extrema pobreza e que estão cadastradas no Cadastro Único, por meio de ações como transferência de renda, capacitação e gestão para o empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho.

De acordo com o Governo do Estado, as inscrições para o programa começam no mês de maio e devem ser feitas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) das cidades contempladas na edição 2022. Cada município fará a divulgação pertinente às inscrições.

O coordenador da Câmara Técnica e coordenador executivo da Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos, Rodrigo de Freitas Siqueira falou sobre o programa. “O Prospera Família é muito importante no apoio e na implementação de políticas públicas para famílias com múltiplas vulnerabilidades sociais e que ainda estão fragilizadas devido à pandemia da Covid-19, com a renda e segurança alimentar comprometidas”, destacou.