Apresentação do programa Faculdade Guarulhos é marcada por muita emoção

A apresentação do programa Faculdade Guarulhos aos cem alunos selecionados e suas famílias foi marcada por muita emoção nesta sexta-feira (18) no Teatro Adamastor. A cerimônia contou com a participação do prefeito Guti, dos secretários de Gestão, Adam Kubo, e de Educação, Alex Viterale, além da reitora da Universidade Guarulhos (UNG), Fernanda Ferreira Fernando, e do vice-reitor do Centro Universitário Eniac, Pedro Guérios.

“Este é o primeiro passo para obter o diploma e ter uma melhor qualidade de vida. Agarrem esta oportunidade. Persigam o sonho de vocês. A educação transforma e só por meio dela é possível mudar a realidade. Estamos investindo nos alunos para que tenham outra perspectiva na vida e façam a diferença não só na família de cada um, mas na sociedade como profissionais formados”, afirmou Guti.

Já o secretário de Gestão contou como surgiu a proposta do programa Faculdade Guarulhos. “Ele veio da ideia do prefeito de termos uma faculdade pública na cidade. Como há muitas instituições boas no município, ele pensou em oferecer bolsas aos alunos. Fiquei muito feliz em trabalhar a ideia junto com a equipe do setor de Modernização. Hoje chegamos aqui com os alunos selecionados, que irão cursar psicologia e pedagogia com as bolsas da Prefeitura”, disse o gestor.

Segundo Kubo, o ensino possibilita a transformação pessoal. “Por meio do processo de vivência que terão na faculdade eles vão adquirir conhecimento, sabedoria e, a partir daí, conquistarão muitas coisas que hoje nem sonham. Parabéns a todos”, disse Adam.

Emoção

Acompanhada de três filhos com idades de dez, oito e um ano, Adrielly do Nascimento Costa é uma das alunas do programa. Moradora do Parque Mikail, ela trabalha informalmente vendendo bolos, passou no vestibular online de psicologia e foi selecionada para o Faculdade Guarulhos. “Estou muito feliz. A estimativa da gente era terminar o ensino médio e procurar um emprego que desse certo. Minha família é grande e sou a primeira a cursar uma faculdade. A oportunidade vai além de ter uma carreira e melhoria financeira. Vou ser um exemplo e uma inspiração pra toda a família”, relatou a aluna.

Programa Faculdade Guarulhos

Iniciativa da Prefeitura, o programa tem por objetivo qualificar profissionalmente os estudantes, ampliando a sua empregabilidade e participação social e econômica. Ele é coordenado pela Secretaria de Gestão e oferece cem bolsas de estudos (50 vagas para o curso de psicologia e 50 para pedagogia na modalidade presencial) no Eniac e na UNG à população de baixa renda residente no município.

Os alunos classificados foram aprovados nos vestibulares das instituições de ensino, passaram por triagem e apresentaram documentação para análise da condição socioeconômica. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade.