Ponto da carne: como acertar malpassada, ao ponto e bem-passada

Tem dúvidas sobre como acertar o ponto da carne? Afinal, paladar é algo muito particular e cada um tem o seu. Há aqueles que gostam da carne selada, outros já preferem uma carninha mais malpassada. Para cada ponto, existe um modo de preparo e um truque de cozinha que faz toda a diferença.

Pensando nisso, o TudoGostoso preparou um guia para te ajudar a fazer a carne da maneira correta e chegar no ponto ideal para o seu paladar. Com essas dicas, você vai arrasar no churrasco do final de semana para os seus convidados.

Ponto da carne: como acertar?

O ponto da carne é aquele do cozimento, quando ela alcança a característica ideal do seu paladar. No Brasil, os pontos malpassada, ao ponto e bem-passada são predominantes, mas você sabia que existem outros? Confira quais são e como prepará-los.

Selada

A carne selada é aquela que foi cozida por fora e continua crua por dentro. Vale lembrar que esse é o aspecto mais macio da carne. Para alcançar esse ponto, você precisa cozinhar por apenas três minutos em uma temperatura de 50ºC a 55ºC. Não ultrapasse o tempo para não perder esse ponto.

Malpassada

A carne malpassada tem um aspecto específico, ela possui a coloração interna rosada opaca e levemente dourado na parte externa. Para chegar ao ponto malpassada, a carne deve ficar no fogo por quatro minutos em uma temperatura de 55ºC a 60ºC.

Ao ponto para mal

A carne ao ponto para mal possui o interior vermelho e úmido e o exterior grelhado com as bordas mais cozidas. Se você gosta dela desse jeito, o preparo é bem simples: deixe-a no fogo durante cinco a sete minutos, não exceda o tempo, em uma temperatura que não ultrapasse os 68ºC.

Ao ponto

A carne ao ponto é aquela rosada no meio e com as bordas tostadas. Para cozinhar, não ultrapasse os oito minutos em uma temperatura de 70ºC.

Ao ponto para bem

A carne ao ponto para bem-passada não é tão comum no Brasil, mas ela existe e possui um sabor delicioso. O aspecto dela é grelhada por fora e por dentro, e levemente rosada no seu interior. Se você deseja conhecer esse ponto, não ultrapasse nove minutos no fogo em uma temperatura de 73ºC.

Bem-passada

A carne bem-passada é aquela com aspecto marrom, mais rígida e sem suco. Ela deve ficar no fogo por no máximo dez minutos em uma temperatura de 75ºC. Aqui vale tomar cuidado para não queimá-la.

Como não errar o ponto da carne?

Para não errar o ponto da carne, preste atenção em alguns pontos importantes, como a temperatura do fogo, o tempo de cozimento, a preparação da panela da forma correta e também na escolha da carne certa.

Outras formas de acertar o ponto da carne

Existem outras carnes que merecem atenção na sua forma de preparo. Veja como acertar o ponto de cada uma delas:

Como acertar o ponto do bife?

O primeiro passo é comprar a carne certa. O filé mignon, a picanha, o coxão mole, a alcatra e o contrafilé são os mais indicados por serem carnes mais nobres e macias. Depois de ter selecionado a carne certa, você deve optar por uma panela antiaderente para preparar o seu bife. Lembre-se de deixá-la bem quente e de untar o fundo. Coloque a carne e não fique mexendo-a, deixe-a quieto pelo tempo necessário para cada ponto. Vire a carne e repita o processo.

Como acertar o ponto do hambúrguer?

Para alcançar aquele ponto suculento do hambúrguer, existem algumas dicas fáceis de fazer em casa. Primeiro, deixe a chapa o mais quente possível. Depois de alcançar a temperatura ideal, coloque um hambúrguer por vez, pois quando você coloca dois ou mais, a chapa tende a diminuir a temperatura certa. Coloque o hambúrguer e deixe-o assando por cerca de 5 a 7 minutos. Você pode pressioná-lo, mas não fique mexendo. Quando completar o tempo indicado, apenas vire a carne do outro lado e repita o mesmo procedimento. Pronto! Agora é hora de saborear!

Como acertar o ponto do medalhão?

Primeiro, corte o medalhão na espessura de dois dedos deitados. Com a frigideira quente, coloque um fio de azeite e 1 colher (de sopa) de manteiga. Depois tempere o seu medalhão com 2 dentes de alho, ervas (de sua preferência) e sal. Sela o medalhão até o momento que o sangue começar a subir, isso corresponde a um minuto, então vire o medalhão e deixe-o selando por mais um minuto. Se você achar que tem pouca gordura na frigideira, você pode colocar mais manteiga. Para finalizar o medalhão, coloque a carne no forno a 200ºC e deixe no tempo correspondente ao seu paladar: por cinco minutos (malpassada), por sete minutos (ao ponto), por nove minutos (bem-passada). Pronto! Capriche no preparo do prato e surpreenda os seus convidados.