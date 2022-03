Exames pós-covid são imprescindíveis na rotina de cuidados com a saúde

A Organização Mundial de Saúde alertou “Uma em cada 10 pessoas que contraíram Coronavírus pode apresentar sequelas em até 3 meses após a doença”.

O anúncio da OMS e a pesquisa realizada por estudiosos da Universidade de Leicester, que mostra ainda que 7 em cada 10 pacientes foram hospitalizados com a doença apresentaram sequelas até 5 meses após receberem alta, são vistos como um sinal importante pelo médico radiologista do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Egídio Cuzzioll.

O especialista observa que os dados e o alerta da OMS funcionam como indicativos para que os pacientes adotem uma rotina de atenção pós-covid. “Além de redobrar os cuidados já recomendados, como uso de máscaras, lavar as mãos com frequência, manter o distanciamento social e o esquema vacinal completo, é fundamental também fazer uma série de checkups após a contaminação”, destacou.

De acordo com Cuzziol, um procedimento essencial é a tomografia do tórax. O exame de imagem permite identificar o nível de gravidade das lesões causadas pelo vírus e definir o grau de comprometimento dos órgãos para orientar os rumos do tratamento pós-covid. “A partir deste exame conseguimos classificar o nível de comprometimento e contribuir assim para que a equipe médica realize um tratamento mais adequado, de forma individualizada e assertiva do paciente”.

O médico alerta que a tomografia também deve ser realizada por pessoas que tiveram sintomas leves, como medida de precaução e observação do desfecho clínico. Além disso, o radiologista destaca que nem todos os pacientes que apresentaram quadros de covid-19 vão ter sequelas, mas é fundamental que todos analisem como voltaram após a infecção. “Se houver persistência de sintomas respiratórios, por exemplo, os exames podem ajudar na identificação das sequelas e após a avaliação de especialista iniciar uma nova jornada de cuidados. As descobertas laboratoriais contribuem significativamente na prevenção de muitas complicações”.

A evolução da medicina e os avanços de exames laboratoriais, como de sangue, ou um ecocardiograma, permitem detectar com precisão alguma alteração no sistema imunológico após a Covid-19 ou alterações no coração. “São sintomas típicos do que as autoridades chamam de síndrome pós-Covid e que precisam da análise e acompanhamento integral”, concluiu.