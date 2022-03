Roubo de carga: cidade registra alta de 70% no 1º bimestre deste ano

Os registros de roubos de cargas em Guarulhos cresceram 70% entre janeiro e fevereiro deste ano em comparação com os mesmos meses de 2021, segundo as estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) nesta sexta-feira (25). Os números passaram de 36 casos no primeiro bimestre de 2021 para 61 com igual período deste ano.

Na comparação do mesmo período, ocorreu crescimento de 20,5% nos casos de roubos de veículos de passageiros e utilitários, passando de 217 para 261. Quanto aos furtos de veículos, houve diminuição de 16,5% que passou de 482 para 403 casos na cidade. Os índices de roubo do último ano voltaram a crescer em Guarulhos depois de quedas nos casos registrados em 2020 devido a quarentena por conta da pandemia do coronavírus.

Outros dados que também apresentaram queda na cidade foram de prisões por porte ilegal de arma, passando de 14 para 13 casos. O número de armas de fogo apreendidas cresceu também, passando de 32 para 41 registros e o número de veículos recuperados pela polícia apresentou diminuição de 160 para 146 ocorrências.

A cidade registrou, no mesmo período de comparação, 24 casos de estupro de vulnerável em 2021 e neste ano foram registrados 43 processos por esse mesmo crime em Guarulhos. Assim, houve um aumento de 80% nos casos, de acordo com as estatísticas. O total de estupros passou de 45 para 57 casos no primeiro bimestre deste ano, uma alta de 27% nas ocorrências registradas.

Segundo os dados da SSP nesta sexta-feira (25), em janeiro e fevereiro de 2022, não houve registros de roubos a bancos e nem vítimas de homicídio doloso (quando uma pessoa mata outra intencionalmente) por acidente de trânsito no município.