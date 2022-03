Guarulhos recebe prêmio por combater a violação de direitos de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Guarulhos recebeu a condecoração “Cases Inovadores 2022”, do programa estadual Parcerias Municipais, pelo trabalho de prevenção e combate à violência sexual desenvolvido por meio do projeto Guarulhos Cidade que Protege. Na última terça-feira (22) o prefeito Guti recebeu o prêmio de R$ 500 mil, que será repassado ao município por meio de convênio com o governo estadual, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“O município de Guarulhos foi laureado e reconhecido como a cidade que combate a violência sexual. Por meio do Guarulhos Cidade que Protege fomos identificados como um grande vetor nesta batalha. O importante é que vamos receber esse valor, que será investido na cidade”, disse Guti.

O projeto citado pelo prefeito visa à construção e ao fortalecimento da rede intersetorial e descentralizada no enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes, em especial a violência sexual. Ele foi implantado há dez anos e inclui a capacitação dos atores sociais envolvidos e a realização de seminários anuais sobre o tema.

Nesta segunda edição foram premiadas nove cidades paulistas. A iniciativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional tem como objetivo unir municípios e estado para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e enfrentar as desigualdades.