Padre Bento não tem pacientes internados por covid

O Complexo Hospitalar Padre Bento figura na lista dos 41 hospitais estaduais que não possuem nenhum paciente internado devido à covid-19.

Segundo apresentado nesta quarta-feira (30) durante coletiva de imprensa do governo estadual, além deles, outras 11 unidades tinham apenas um paciente suspeito ou confirmado para o novo coronavírus nesta terça-feira (29). Os dados são do Censo Covid, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde que monitora todos os leitos de São Paulo.

“Com o avanço da vacinação e mais de 92% da população elegível imunizada, 41 hospitais da rede estadual não tem mais nenhum paciente com coronavírus. Esses hospitais estão localizados em todas as regiões do estado, o que comprova que a queda da pandemia ocorre de forma homogênea em todo o estado de São Paulo”, disse Doria.

Entre os 41 hospitais que não possuem mais pacientes com covid-19 estão unidades em todas as regiões do Estado, como Hospital Estadual de Diadema, Emílio Ribas do Guarujá, Hospital de Base de Bauru, Hospital Regional de Assis, Hospital Regional de Jundiaí, além de unidades na Capital, como o Dante Pazzanese, Hospital Ipiranga, Hospital Geral de Vila Penteado e Hospital de Taipas.

De acordo com os dados do Censo Covid, entre os onze hospitais com apenas um paciente suspeito ou confirmado para Covid-19 estão o Hospital Regional de Itanhaém, Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Hospital Regional do Litoral Norte em Caraguatatuba, Hospital Regional de Registro e o Hospital Brigadeiro/Hospital dos Transplantes.

Entre os mais de 100 hospitais do Governo de SP, 91 chegaram a ter leitos exclusivamente para atendimento de covid-19. Segundo o levantamento, 24 deles possuem menos de dez pacientes e outras 15 unidades têm mais de dez pacientes.