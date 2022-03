Assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria no Recreio São Jorge recebem certificados de oficina

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quarta-feira (30) certificados a dez mulheres que participaram da oficina de alongamento de unha em acrílico na Casa da Mulher Clara Maria Recreio São Jorge. Com carga de 16 horas, as aulas ensinam também diversas técnicas para pintura de unhas, como baby boomer (degradê com transição gradual de duas cores), pintura 3D (alto-relevo), reversa e encapsulada.

A realização de cursos rápidos que agregam conhecimento e técnicas que permitem à mulher gerar renda e autonomia financeira é extremamente importante para o empoderamento, a elevação da autoestima e a autonomia da mulher. “É muito gratificante proporcionar essa oportunidade no Recreio São Jorge, uma região que precisa de atenção e mais oportunidades. Parabéns a todas as participantes que concluíram o curso e principalmente às servidoras Dyana (da Costa Silva) e Silvia (Alves Oliveira), além da Michele (da Silva Gomes), a nossa professora voluntária, que com muito carinho e uma excelente didática instruíram todas as alunas com maestria”, disse a subsecretária de Políticas para Mulheres, Verinha Souza, que entregou os certificados às alunas.

Poliana Siqueira Florentino, 48 anos, mora no Parque Santos Dumont com três filhos, sendo que dois são deficientes. Ela soube da oficina por meio do Instagram e viu nas aulas gratuitas uma oportunidade de aprender uma atividade valorizada para melhorar a renda familiar. “Por causa da pandemia acabou o serviço que eu tinha em casa: pregar pedras em roupas para lojas do Brás. Gostei bastante dessa oficina, a primeira que faço. Quero pegar firme e ir até a casa das pessoas trabalhar. Isso vai me ajudar bastante”, contou Poliana, que está desempregada e vive com o benefício social que um dos filhos recebe.

Inscrições para oficinas

O município possui quadro unidades das Casas da Mulher Clara Maria e dois Espaços da Mulher Clara Maria, que oferecem às mulheres em vulnerabilidade social oficinas de pintura em tecido, violão, crochê e tricô, aulas de pilates, zumba, esmaltação em gel, alongamento de unha (em gel, fibra e acrílico), alfabetização, corte e costura e palestras. As inscrições estão permanentemente abertas e podem ser feitas nas próprias unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Ligados à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, esses equipamentos realizam ações que visam à autonomia financeira (geração de renda), ao empoderamento, à elevação da autoestima e ao conhecimento para o empreendedorismo.

Serviço

Casa da Mulher Clara Maria – Bom Clima

Endereço: rua Morro Agudo, 112 – Jardim Bom Clima

Telefone: 2468-3569

Casa da Mulher Clara Maria – CEU Pimentas

Endereço: CEU Pimentas: estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Telefone: 2480-1060

Casa da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso

Endereço: rua Agostinho dos Santos, 2 – Conjunto Habitacional Haroldo Veloso

Telefone: 2467-6445

Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão

Endereço: rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão

Telefone: 2086-2374

Casa da Mulher Clara Maria Recreio São Jorge

Endereço: rua das Margaridas, s/nº – Praça da Lua – Recreio São Jorge

Telefone: (11) 2446-1756

Espaço da Mulher Clara Maria CEU Ponte Alta

Endereço: CEU Ponte Alta – rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta

Telefone: (11) 2087-2788