Prefeitura promove oficina gratuita de confecção de necessaires para mulheres

Mesmo com o frio e a garoa da manhã desta terça-feira (16), uma turma de mulheres participou da oficina gratuita de confecção de necessaires (bolsinhas pequenas para organização de artigos) na Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge. Na semana passada, a aula aconteceu para as assistidas da unidade Bom Clima e, na próxima terça-feira (23), às 9h, ocorrerá na Casa da Mulher Haroldo Veloso. Interessadas podem se inscrever pelo telefone e WhatsApp (11) 2472-1213.
A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, visa a oferecer ao público feminino conhecimento para geração de renda, acolhimento, bem-estar, empoderamento e elevação da autoestima.
Ministrada pela servidora da pasta, Marilda Firmino Pereira, e pela professora voluntária, Sandra Lúcia Mendes Valentim, a oficina ensina corte com molde, montagem da peça, aplicação de zíperes e forros com manuseio da máquina de costura. Para Sandra, o capricho e o acabamento fazem a diferença, pois valorizam o produto e atraem clientes com a propaganda boca a boca.
A nutricionista Yvone Rodrigues de Souza, de 50 anos, mora no Jardim Santa Cecília e se deslocou até o Recreio São Jorge para participar da oficina. Ela sabe costurar apenas o básico. Estava ansiosa para usar a máquina que era da mãe. Sempre quis costurar, mas nunca teve tempo. Pretende aprender a fazer necessaires para ter uma renda extra e para se distrair.
Ela já fez outros cursos no equipamento como o de pão de mel, de sabonete e de educação financeira, e disse que a Casa da Mulher é um local de muita troca e de aprendizado para todas as mulheres.
Aos 67 anos, moradora do Jardim Acácio, a aposentada como inspetora de alunos Marileide Barbosa Canela fez a oficina de costura criativa no ano passado. Ela quer se aperfeiçoar e pretende fazer peças para ela mesmo porque sai mais barato.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.