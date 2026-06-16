Prefeitura realiza limpeza de travessias de córregos na região do Taboão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta terça-feira (16), a limpeza de travessias de córregos localizadas na Vila São João Batista, no Parque Primavera e no Jardim Santa Edwirges. A Regional Taboão coordenou a execução do serviço nos três pontos.

De acordo com a programação, foram atendidas as travessias localizadas na rua Armazém, na Vila São João Batista; na rua Caranguejo, no Parque Primavera; e na rua das Flores, no Jardim Santa Edwirges. Os pontos deságuam nos córregos Taboão, Capão da Sombra e Cachoeirinha, respectivamente.

Nas três travessias foram removidos manualmente resíduos, como móveis, materiais da construção civil, vegetação, garrafas plásticas, entre outros que obstruíam o fluxo das águas. Com a realização do serviço, a expectativa é de que as vias não sofram com alagamentos.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e de poços de visita fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, especialmente durante o período chuvoso. A população pode ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.