Acolhimento familiar transforma vidas por meio do Serviço Família Acolhedora

Em Guarulhos, crianças e adolescentes afastadas de suas famílias de origem por decisão judicial têm mais uma chance de vivenciar um lar saudável, por meio do Família Acolhedora, serviço que permite a população a abrir as portas de suas casas em uma atitude que muda vidas. A ideia é retirar essas crianças e adolescentes do acolhimento institucional e oferecer-lhes um acolhimento familiar com atenção e cuidados individualizados, rotinas estabelecidas e acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais.

Os requisitos para se tornar uma Família Acolhedora são ter mais de 21 anos, morar em Guarulhos e não ter interesse em adoção, já que o acolhimento é temporário e figura como parte central do período de transição na vida do acolhido, de forma que o momento seja o menos traumático possível. “Essa criança e esse adolescente precisam se sentir seguros, ter afeto e vínculos fortalecidos para que consigam enfrentar esse momento”, afirma Wellison Nobre, coordenador do SFA no Instituto Forte, que gerência o serviço em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil de Guarulhos.

Além disso, para o coordenador, é claro ver o quanto o acolhimento pode mudar caminhos. “Então convido àqueles que entendem a missão e o impacto positivo que o Família Acolhedora tem no futuro de crianças e adolescentes e também da nossa cidade, a conhecerem o serviço e participar”, finaliza.

Depois do acolhimento

Assim que finalizado o processo judicial no qual a criança ou o adolescente está envolvido, ele poderá retornar à sua família de origem, ou família extensa, ou ser encaminhado a um lar adotivo definitivo, a depender da decisão judicial. Por isso, a equipe técnica do Instituto Forte está envolvida em todo o processo de acolhimento e trabalha, tanto com os jovens quanto com as famílias, essa diretriz.

Como participar

Os interessados em se tornar Família Acolhedora podem conhecer o projeto a fundo e se inscrever através do WhatsApp (11) 98950-8871 ou pelo e-mail [email protected]. Informações completas também podem ser conferidas no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/familiaacolhedora.